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رياضة

سفير اليابان بِالجزائر يُكرّم رئيس اتحادية الأيكيدو

الشروق الرياضي
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سفير اليابان بِالجزائر يُكرّم رئيس اتحادية الأيكيدو
ح.م

كرّمت سفارة اليابان بِالجزائر، الإثنين، رئيس اتحادية رياضة الأيكيدو ناصر رويبح.

ومنح سفير اليابان بِالجزائر أكيرا كونو رئيس اتحادية رياضة الأيكيدو ناصر رويبح “وسام الاستحقاق- الشمس المشرقة، شعاع الذهب والفضة”.

وانْتُظم هذا الحفل بِمقرّ سفارة اليابان بِالجزائر.

وقال سفير اليابان بِالجزائر أكيرا كونو: “لي عظيم الشرف، والسعادة البالغة، بِتكريم السيد ناصر رويبح، لِمساهمته في تطوير رياضة الأيكيدو بِالجزائر”. مُشيرا إلى أن التكريم يرتبط باحتفالات بلادنا الجزائر بِالذكرى الـ 60 لِاستعادة استقلالها، وإقامة العلاقات الديبلوماسية مع اليابان.

من جهته، قال ناصر رويبح: ” صراحة، لم أكن أنتظر هذا التكريم الثمين. أنا مُقتنع بِأن رياضة الأيكيدو ستُساهم في تطوير الشباب، ومكافحة الآفات الاجتماعية. أنا راضٍ عن الـ 40 سنة لِرياضة الأيكيدو في الجزائر. ونأمل في تحسينها ونشر مبادئها بِالجزائر”.

هذا وقدّم ناصر رويبح تشكّراته لِسفارة اليابان بِالجزائر، على تقديم مساعدات قيّمة، مُتمثّلة في 200 بساط قاعة و60 لباسا رياضيا، خاصّين بِرياضة الأيكيدو.

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