سفير بكين: ثلاثة محاور لتعزيز العلاقات الصينية – الجزائرية

قال سفير الصين بالجزائر دونغ غوانغلي، إن هنالك أوجها للتشابه بين التجربة الصينية والجزائرية، مشيرًا إلى أن كلا الشعبين ذاق ويلات الاستعمار والعدوان، وتمكنا عبر تضحيات جسيمة من تحقيق الاستقلال وكتابة ملاحم بطولية خالدة، موضحا أن استعادة هذه الذكريات لا تهدف إلى إذكاء الأحقاد، بل إلى استلهام الدروس لبناء مستقبل مشترك أكثر عدلًا وسلامًا.

وأكد السفير دونغ غوانغلي، في كلمة خلال حفل استقبال، بمناسبة ما تسميه بلاده “الذكرى الثمانين لانتصار حرب مقاومة الشعب الصيني ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية”، ثلاثة محاور لتعزيز العلاقات الصينية – الجزائرية، هي إشعاع الروح الثورية المشتركة: عبر تثمين روابط التضامن التي تشكلت خلال الكفاح من أجل الاستقلال، واستذكار التضحيات المشتركة، مستشهدًا بزيارة مجاهدين جزائريين تلقوا تدريبًا عسكريًا في الصين قبل ستة عقود، وتوريث الروح الثورية للأجيال القادمة من خلال تعزيز التعاون في مجالات البحث التاريخي، والإنتاج الثقافي والفني المشترك، خاصة الأفلام التي تخلّد الذاكرة الثورية، إلى جانب تكثيف التبادلات الشبابية لترسيخ قيم النضال والتحرر.

وأضاف المتحدث بعدا آخر هو، تحويل الروح الثورية إلى عمل ملموس عبر تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تمتد لأكثر من 67 سنة من العلاقات الدبلوماسية، والمشاركة المشتركة في مبادرات التنمية العالمية والأمن العالمي والحَوْكمة، إضافة إلى التعاون في إطار مبادرة “الحزام والطريق” التي اعتبرها السفير منصة لتوحيد الجهود لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق تنمية مستدامة.

وشدد السفير دونغ غوانغلي على أن الصداقة الصينية-الجزائرية ستظل راسخة ومتجددة، باعتبارها ثمرة كفاح مشترك وتجربة تاريخية متقاربة. وتمنى أن يسود السلام والاستقرار العالم، وأن تواصل هذه الشراكة لعب دور إيجابي في بناء نظام دولي أكثر إنصافًا وعدلًا.

