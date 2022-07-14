سفير روسيا: وثيقة شراكة استراتيجية بين موسكو والجزائر قيد الصياغة

قال سفير روسيا الاتحادية لدى الجزائر ، إيغور بيليايف، إن العمل جاري لصياغة وثيقة شراكة استراتيجية جديدة بين موسكو والجزائر.

وأوضح بيليايف، الأربعاء، عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه يجري التحضير لصياغة وثيقة استراتيجية جديدة تعكس جودة العلاقات الجزائرية-الروسية”, وهي الوثيقة التي ستصبح “أساسا لتحفيز و تكثيف التعامل بين دولتينا مستقبلا”.

كما أعرب السفير الروسي عن “الارتياح العميق” للمستوى العالي الذي بلغه التعاون و التنسيق الذي يجمع الجزائر و روسيا على الساحة الدولية, متوقفا عند “تقارب و تطابق” مواقفهما من القضايا العالمية و الاقليمية الراهنة.

وعلى صعيد آخر, سجل بيليايف تطلع الجزائر وروسيا إلى رفع حجم التبادل التجاري بينهما, حيث قال بهذا الخصوص “يولي بلدانا اهتماما خاصا لعقد الدورة العاشرة للجنة الجزائرية-الروسية المختلطة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني التي ستحتضنها الجزائر”.

وأكد السفير الروسي أن هذا الاجتماع “سيعطي دفعا قويا لتوطيد التعاون الثنائي في العديد من المجالات ذات المنفعة المتبادلة بين البلدين”.

وخلال هذه الزيارة التي أداها لرئيس الجمهورية, إثر انتهاء مهامه بالجزائر, نقل السفير الروسي للرئيس تبون “تحيات و تهاني الرئيس فلاديمير بوتين, بمناسبة ستينية الاستقلال و استرجاع السيادة الوطنية”.

الرئيس تبون يستقبل سفير روسيا

ويوم 13 جويلية 2022، استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سفير روسيا لدى الجزائر ايغور بيليايف الذي أدى له زيارة وداع.

اللقاء جرى برئاسة الجمهورية وحضره مدير ديوان الرئاسة عبد العزيز خلف.