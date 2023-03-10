سفير فرحات مهني بالأمم المتحدة يهاجم جنوب إفريقيا!

نشرت وسائل إعلام مقربة من النظام المغربي، الجمعة، رسالة لسفيرها بالأمم المتحدة عمر هلال والذي يمارس أيضا مهمة ممثل فرحات مهني لدى الهيئة الدولية، هاجم فيها دعم جنوب إفريقيا لقضية الصحراء الغربية.

وحسب نفس المصادر الإعلامية، فإن هلال، وجه رسالتين للأمين العام للأمم المتحدة وكذا أعضاء مجلس الأمن، ردا على أخرى مماثلة وجهتها بعثة جنوب إفريقيا بالأمم المتحدة، تضمنت تذكير الهيئة بمسؤوليتها في حل القضية وتطبيق لوائح مجلس الأمن التي تنص كلها منذ بداية النزاع على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

كما جاء في رسالة البعثة الجنوب إفريقية، تذكير للأمم المتحدة ومجلس الأمن، بضرورة تحملهما المسؤولية بشأن حماية الصحراويين في المناطق المحتلة، من انتهاكات حقوق الإنسان، حيث عجز كل من المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا وكذا مقرر مكافحة الفقر بالمنظمة، عن زيارة هذه المناطق كما قالا بسبب رفض النظام المغربي لحريتهما في التنقل.

وهلال، الذي يشغل منصبا جديدا وهو سفير فرحات مهني في الأمم المتحدة، بدل الرد على هذه الدلائل الدامغة الموثقة لدى المنظمة الدولية، راح يسرد “أسطوانات” قديمة حول علاقة البوليساريو بالإرهاب في الساحل، والتي عجز هو ونظامه عن تقديم دليل واحد عنها طيلة 20 سنة منذ اختراعها.

وكان على هلال مهاجمة منظمة الأمم المتحدة نفسها التي تعتبر النزاع قضية تصفية استعمار، وأن يطالبها أيضا بإلغاء بعثتها بالمنطقة والتي تسمى البعثة الأممية لتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية واختصارها مينورسو، وليس جنوب إفريقيا التي دعت المنظمة إلى تحمل مسؤوليتها في نزاع دام عقودا من الزمن.

وبدل اتهام بريتوريا بنقل وقائع كاذبة والقيام بمهمة نقل رسائل البوليساريو التي تعتبرها الأمم المتحدة حركة تحرر والممثل الشرعي للشعب الصحراوي، كان على سفير المخزن، أن يعلن أولا التنحي عن تمثيل حركة الماك وقادتها المتسكعين في باريس، بعد أن تولى سابقا مهمة ناقل رسائلهم إلى المنظمة الأممية دون أن يطلب منه أحد ذلك.