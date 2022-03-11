سفير فرنسا السابق كزافيي دريونكور يصف الجزائر بـ “اللغز”

أصدر السفير الفرنسي السابق بالجزائر كزافيي دريانكور، كتابا جديدا، يعتبر بمثابة مذكرات حول عمله الدبلوماسي الطويل بها، واختار له عنوان: “اللغز الجزائري”، في إشارة إلى ما وصفه غموضا يواجهه ساسة فرنسا في فهم سياسة الجزائر بعد الاستقلال.

ويعد دريانكور، أكثر سفراء فرنسا مكوثا في الجزائر، وشغل فيها منصب سفير لفترتين بين 2008 و2012 وبعدها بين 2017 و2020.

والكتاب الذي اختار له عنوان: اللغز الجزائري.. مذكرات سفارة بالجزائر” سيعرض للبيع يوم 16 مارس.

وورد في تقديم للكتاب، إنه عبارة عن تحاليل عن “هذا البلد القريب منا لكنه أيضا بمثابة لغز”، وتضمن نظرته للعلاقات الجزائرية الفرنسية المعقدة منذ الاستقلال.

واختار السفير الفرنسي السابق، تاريخ 19 مارس وهو الذكرى الـ 60 لوقف اطلاق النار (عيد النصر)، لنشر كتابه، والذي يعد حسبه بمثابة لوحة متكاملة حول الجزائر، وكذا محاولة للاجابة على ما يعتبره ساسة فرنسا لغزا في السياسات الجزائرية، وفق ما ورد في تقديم الكتاب.