-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الجواز الصحي للتلقيح اجباري لدخول ومغادرة الجزائر بحرا
الجزائر

سفير فلسطين بالجزائر يعلن عن زيارة وشيكة لمحمود عباس

الشروق أونلاين
  • 256
  • 0
سفير فلسطين بالجزائر يعلن عن زيارة وشيكة لمحمود عباس
رئاسة الجمهورية
السفير الفلسطيني خلال تسليم أوراق اعتماده للرئيس تبون

أشاد السفير الجديد لدولة فلسطين لدى الجزائر،فايز محمد محمود أبو عيطة،الأربعاء بالمواقف الثابتة للقيادة والشعب الجزائريين إزاء القضية الفلسطينية، معلنا عن زيارة مرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وعقب تسلم رئيس الجمهورية، لأوراق اعتماده كسفير لدولة فلسطين لدى الجزائر، صرح أبو عيطة بأنه نقل لرئيس الجمهورية، تحيات نظيره الفلسطيني محمود عباس، كما تقدم له بـ “بالغ الشكر والتقدير على المواقف الثابتة التي أعرب عنها والتي تعبر عن مواقف القيادة الجزائرية والشعب الجزائريين تجاه القضية الفلسطينية”.

كما أفاد بأنه سيستهل عمله في الجزائر بالتحضير لزيارة الرئيس عباس والتي تأتي “تلبية لدعوة كريمة من رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون”.

وأعرب في هذا الصدد عن أمله في أن تتحقق هذه الزيارة في القريب العاجل، “للتشاور مع فخامة رئيس الجمهورية و إطلاعه على آخر مستجدات القضية الفلسطينية و تنسيق المواقف بشأن انعقاد القمة العربية على أرض الجزائر في مارس من العام المقبل”.
وأوضح: كما سيتم، خلال هذه الزيارة، التطرق لمسألة التعاون الثنائي في كل المجالات “بما يحقق المصلحة المشتركة للقيادتين والشعبين”.

رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفيري فلسطين ومصر

وتسلّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، أوراق اعتماد سفيري فلسطين ومصر الجديدين، لدى الجزائر.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون تسلم أوراق اعتماد سفير دولة فلسطين، فايز محمد محمود أبو عيطة، وسفير جمهورية مصر العربية، مختار جميل توفيق وريدة.

وحضر المراسم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.

مقالات ذات صلة
لعمامرة: الجزائر تولي اهتماما خاصا بالشراكة مع بكين

لعمامرة: الجزائر تولي اهتماما خاصا بالشراكة مع بكين

وزارة العدل تفرج عن قائمة الناجحين في الاختبارات الكتابية لمسابقة القضاء

وزارة العدل تفرج عن قائمة الناجحين في الاختبارات الكتابية لمسابقة القضاء

النقل بالسكك الحديدية: استئناف حركة سير قطارات الضاحية

النقل بالسكك الحديدية: استئناف حركة سير قطارات الضاحية

إستراتيجية عصرية لمواجهة الحرب الإعلامية على الجزائر

إستراتيجية عصرية لمواجهة الحرب الإعلامية على الجزائر

شكيب خليل أمام القضاء في 6 ديسمبر

شكيب خليل أمام القضاء في 6 ديسمبر

البروفيسور صنهاجي: احصاءات كورونا المعلنة لا تعكس الواقع لهذا السبب (فيديو)

البروفيسور صنهاجي: احصاءات كورونا المعلنة لا تعكس الواقع لهذا السبب (فيديو)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد