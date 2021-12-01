سفير فلسطين بالجزائر يعلن عن زيارة وشيكة لمحمود عباس

أشاد السفير الجديد لدولة فلسطين لدى الجزائر،فايز محمد محمود أبو عيطة،الأربعاء بالمواقف الثابتة للقيادة والشعب الجزائريين إزاء القضية الفلسطينية، معلنا عن زيارة مرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وعقب تسلم رئيس الجمهورية، لأوراق اعتماده كسفير لدولة فلسطين لدى الجزائر، صرح أبو عيطة بأنه نقل لرئيس الجمهورية، تحيات نظيره الفلسطيني محمود عباس، كما تقدم له بـ “بالغ الشكر والتقدير على المواقف الثابتة التي أعرب عنها والتي تعبر عن مواقف القيادة الجزائرية والشعب الجزائريين تجاه القضية الفلسطينية”.

كما أفاد بأنه سيستهل عمله في الجزائر بالتحضير لزيارة الرئيس عباس والتي تأتي “تلبية لدعوة كريمة من رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون”.

وأعرب في هذا الصدد عن أمله في أن تتحقق هذه الزيارة في القريب العاجل، “للتشاور مع فخامة رئيس الجمهورية و إطلاعه على آخر مستجدات القضية الفلسطينية و تنسيق المواقف بشأن انعقاد القمة العربية على أرض الجزائر في مارس من العام المقبل”.

وأوضح: كما سيتم، خلال هذه الزيارة، التطرق لمسألة التعاون الثنائي في كل المجالات “بما يحقق المصلحة المشتركة للقيادتين والشعبين”.

رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفيري فلسطين ومصر

وتسلّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، أوراق اعتماد سفيري فلسطين ومصر الجديدين، لدى الجزائر.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون تسلم أوراق اعتماد سفير دولة فلسطين، فايز محمد محمود أبو عيطة، وسفير جمهورية مصر العربية، مختار جميل توفيق وريدة.

وحضر المراسم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.