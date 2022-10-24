سفير فلسطين: لا نستطيع أن نوفي الجزائر حقّها فيما قامت به من جهود

أكد سفير فلسطين في الجزائر فايز أبو عيطة يوم الإثنين، أن اتفاق المصالحة الفلسطينية الموقع بالجزائر، “إنجاز تاريخي بكل المواصفات”.

وقال أبو عيطة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى إن “إعلان الجزائر” سيسمح للفلسطينيين “بالذهاب موحدين للقمة العربية المقبلة”.

وأضاف السفير:”هذا الاتفاق سيكون أرضية حقيقية للمّ الشمل العربي”.متابعا:”الاتفاق يشكل أرضية حقيقية لوحدة الصف العربي ولم شمله، بفضل جهود الجزائر المضنية”.

وأردف السفير الفلسطيني يقول:”لا نستطيع أن نوفي الجزائر حقها فيما قامت به من جهود، من أجل الوصول إلى هذه اللحظة التاريخية”.

عباس يشيد بمجهودات الرئيس تبون من أجل توحيد الفصائل الفلسطينية

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، مكالمة هاتفية من محمود عباس رئيس دولة فلسطين، شكره فيها على المجهودات التي بدلها من أجل توحيد الفصائل الفلسطينية في مؤتمر لمّ الشمل، الذي احتضنته الجزائر في 13 أكتوبر الجاري.

وحسب بيان للرئاسة، فقد تمّن الرئيس تبون بالمناسبة “دور أخيه محمود عباس في إنجاح المصالحة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية، مقدرا تقبله ومباركته لهذه المبادرة، متمنيا تجسيدها على أرض الواقع”.

وبرعاية من الرئيس تبون، وقع 16 فصيلا فلسطينيا على إعلان الجزائر من أجل المصالحة الوطنية يوم 13 أكتوبر، بعد ندوة شاملة عقدت في قصر المؤتمرات بالعاصمة الجزائر.

وحضر مراسم توقيع إعلان الجزائر للمصالحة الفلسطينية، سفراء معتمدون لـ 70 بلدا، إلى جانب كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في البلاد.