سفير فلسطين لدى روسيا: العدوان البرّي سيجرّ دولا أخرى للحرب في غزة

حذّر سفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل يوم السبت، من أن العدوان البرّي الذي تشنّه قوات الاحتلال الصهيوني على غزة، سيجرّ دولا أخرى إلى الحرب.

وقال نوفل في حديث لوكالة “تاس” الروسية:”العملية البرية الإسرائيلية في غزة قد تدفع دولًا أخرى إلى الحرب”. مؤكدا أن الفلسطينيين “لن يغادروا قطاع غزة إلى ما يسمى بالمخيمات في مصر”.

وجاء في حديث السفير الفلسطيني:”الفلسطينيون لن يغادروا غزة. لن يذهبوا إلى الحدود، ولن يذهبوا أبدا إلى المعسكرات المصرية. بل سيبقون على أراضيهم”.

قبل أن يضيف:”لقد قلت منذ فترة طويلة أنه بمجرد أن يشن الإسرائيليون عملية برية، فسيكون ذلك صعبًا للغاية وخطيرًا جدًا على المدنيين”. مردفا يقول:”وقد ينتهي الأمر بجرّ دول أخرى إلى الحرب”.