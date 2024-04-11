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سفير فلسطين يزور جرحى غزة في المستشفى العسكري بالجزائر

الشروق أونلاين
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سفير فلسطين يزور جرحى غزة في المستشفى العسكري بالجزائر
ح.م
سفير فلسطين في المستشفى العسكري

زار سفير دولة فلسطين في الجزائر فايز أبو عيطة مساء أول أيام العيد، جرحى قطاع غزة المستضافين بالمستشفى العسكري بعين النعجة في العاصمة.

ورافق السفير في هذه الزيارة، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو. ووالي الجزائر المنتدب، ومجموعة من القيادات العسكرية في المنطقة.

وطاف أبو عيطة بين أقسام المستشفى لتفقد الجرحى، الذين يتلقون العلاج والرعاية الطبية في الجزائر. كما التقى مع الأطباء المعالجين.

وقال السفير الفلسطيني في تصريحه بالمناسبة:” مانراه في قطاع غزة هي حرب إبادة جماعية يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد جيش الاحتلال الصهيوني المجرم”.

مشيدا بمواقف الجزائر المشرفة، رئيسا وحكومة وشعبا، تجاه القضية الفلسطينية. وبما تقدمه من خدمات لجرحى العدوان على قطاع غزة.

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