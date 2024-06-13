سفير كندا لدى الجزائر: نأمل في إقامة “شراكة قوية” مع الجزائر

أكد سفير كندا بالجزائر، مايكل كالان، الأربعاء، أن بلاده تأمل في اقامة شراكة “قوية وذات منفعة متبادلة” مع الجزائر، مشيرا إلى إجراء محادثات ثنائية مع السلطات الجزائرية من اجل تجديد اتفاقات ثنائية تتعلق بعديد قطاعات التعاون.

وأدلى الدبلوماسي الكندي بهذا التصريح خلال ندوة صحفية خصصت لمشاركة بلاده في الطبعة الـ55 من معرض الجزائر الدولي المزمع تنظيمه من 24 إلى 29 جوان الجاري بقصر المعارض بالجزائر.

وأكد كالان على “إرادة كندا في إقامة شراكة قوية مع الجزائر وذات منفعة متبادلة وتعزيز الأولويات المشتركة، سيما في مجالات الأمن الإقليمي والتجارة والاستثمار وحقوق الانسان، إلى جانب التعاون في الميادين الثقافية والعلمية ومكافحة التغيرات المناخية”.

وتابع يقول، إن كندا والجزائر يقيمان علاقات ثنائية “متميزة” و”نشطة”، مضيفا أنه تم إجراء محادثات مع السلطات الجزائرية من أجل “تجديد اتفاقات ثنائية تتعلق بشتى المجالات”.

وذكر في هذا الخصوص بالزيارة التي قام بها رئيس مجلس العموم الكندي، غريغ فيرغوس، في شهر أفريل الاخير والتي سمحت بالقيام “بمحادثات صريحة وبناءة” مع السلطات العليا للبلد وممثلين عن المجتمع المدني، و التي من شانها ان تفضي الى انشاء مجموعة صداقة برلمانية بين الجزائر وكندا.

وتابع الدبلوماسي ذاته يقول ان كندا تعتزم تعزيز اكبر لتعاونها مع الجزائر، سيما عبر توسيع مجالات الشراكة بين البلدين الذين يحييان في هذه السنة الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية.

وأعلن كالان في هذا الخصوص، عن مشاركة عشرين مؤسسة كندية في الطبعة المقبلة من معرض الجزائر الدولي بالجزائر، بعد سنوات من الغياب.

وأضاف أن تلك المؤسسات التي ستكون مجتمعة في جناح واحد، قد أبدت “اهتماما خاصا بالسوق الجزائرية حيث تنوي تعزيز تواجدها”.

كما أكد أنه بالموازاة مع ذلك، فان السلطات الكندية تستعد في مطلع شهر يوليو، لاستقبال وفد جزائري من رؤساء المؤسسات بقيادة مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.

وفي معرض تطرقه لمستوى المبادلات الاقتصادية بين البلدين، اشار السفير الى ان الجزائر تظل واحدة من الشركاء التجاريين لبلاده.

وخلص في الأخير الى التأكيد، بأن المبادلات التجارية قد سجلت نموا “ملموسا” في سنة 2023، حيث بلغت 1.5 مليار دولار كندي، مضيفا أن أزيد من 100 مؤسسة كندية تنشط في الجزائر.