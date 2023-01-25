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رياضة

سفير كوت ديفوار بالجزائر يحفز “الفيلة” قبل مواجهة ربع النهائي

عمر سلامي
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سفير كوت ديفوار بالجزائر يحفز “الفيلة” قبل مواجهة ربع النهائي
ح.م
سفير كوت ديفوار بالجزائر رفقة منتخب "الفيلة"

زار فوهو ساهي ألفونس، سفير جمهورية كوت ديفوار، بالجزائر، المنتخب الإيفواري، وحفزه قبل مواجهة المنتخب الجزائري في ربع النهائي.

وعبر سفير كوت ديفوار للاعبين والطاقم الفني، عن فخره الكبير واعتزازه بالتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.
وقال السفير: ” لقد شرفتم علم كوت ديفوار، ودافعتم عنه، بتحقيق التأهل”.

وأضاف: ” التحدي المقبل، سيكون كبيرا أمام منتخب بلد صديق، وأنا واثق من قدرتكم على رفع هذا التحدي، وتحقيق الفوز”.

وسيواجه منتخب كوت ديفوار للمحليين، نظيره الجزائري هذا الجمعة بداية من الساعة الخامسة مساء بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، لحساب ربع نهائي “الشان”.

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