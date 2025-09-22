سفير ماليزيا ينوه بما تقوم به الجزائر في مجلس الأمن دعما للقضايا العادلة

خلال استقباله من قبل رئيس مجلس الأمة:

استقبل رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، اليوم الاثنين، 22 سبتمبر، سفير ماليزيا بالجزائر، رزاني اروان محمد مازلان، حيث استعرض معه واقع العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين البلدين.

ووفقا لما أفاد به المجلس، شكل اللقاء مناسبة لاستعراض عمق العلاقات بين الجزائر وماليزيا والتي تستند الى “روابط تاريخية تعززت في إطار منظمة التعاون الاسلامي وحركة عدم الانحياز وتتجسد في ارادة سياسية مشتركة في الارتقاء بمستوى التعاون خاصة الاقتصادي والتجاري”.

ونوه ناصري بجودة العلاقات بين البلدين، مشيدا بـ”الدعم السياسي والمادي والمعنوي الذي لاقته الثورة الجزائرية من لدن ماليزيا و بالاستمرارية التي ميزت العلاقات بينهما بعد استقلال الجزائر”، ليدعو إلى دعمها في الجانب الاقتصادي والتجاري عبر توسيع مجالات التعاون والاستثمار.

كما أشاد ناصري بـ”التوجه الأخير للدبلوماسية الجزائرية نحو آسيا من خلال انضمامها الرسمي إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا (TAC) الموقعة بالعاصمة الماليزية (كوالالمبور)”، مبرزا “ما تتيحه هذه الخطوة من فرص لتعميق التعاون مع دول الآسيان وفي مقدمتها ماليزيا، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية”.

أما دوليا، أبرز ناصري “التقارب الثابت في المواقف بين البلدين خاصة إزاء القضية الفلسطينية من خلال دعمهما السياسي والدبلوماسي لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”. مذكرا بمبادئ الدبلوماسية الجزائرية “القائمة على حق الشعوب في تقرير مصيرها وعلى تغليب الحلول السلمية إنطلاقا من قناعتها بأن السلم هو الشرط الأساسي لضمان التنمية المستدامة والأمن”.

السفير الماليزي من جانبه أشاد بدور الجزائر الريادي في دعم قضايا التحرر والتنمية، وبإسهاماتها الفاعلة في إطار المنظمات الدولية والإقليمية.

حيث نوه بما “تقوم به الجزائر في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن من أجل دعم القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية”، معربا عن “تقدير ماليزيا لمكانة الجزائر في محيطها العربي والإفريقي والإسلامي والدولي”.

كما أكد السفير الماليزي “تطلع بلاده إلى تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري وتوسيع مجالات الشراكة، خاصة في الصناعات التحويلية، الزراعة، الرقمنة واستكشاف المعادن والطاقات النظيفة”، مشيدا بـ”النجاح الباهر للمعرض الإفريقي للتجارة البينية” بالجزائر.