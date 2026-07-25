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الجزائر
عقب استئناف مهامه بالجزائر

سفير مالي لدى الجزائر يؤدي زيارة مجاملة للوزير عطاف

الشروق أونلاين
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سفير مالي لدى الجزائر يؤدي زيارة مجاملة للوزير عطاف
وزارة الشؤون الخارجية (شبكات)
جانب من اللقاء.

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صباح اليوم السبت25 جويلية، بمقر الوزارة، سفير جمهورية مالي لدى الجزائر، محمد أماغا دولو، الذي أدى له زيارة مجاملة عقب استئناف مهامه بالجزائر، وفقا لما أفادت به الوزارة في بيان.

وحسب المصدر ذاته، “يندرج هذا اللقاء في سياق الحركية الإيجابية التي تشهدها مؤخراً علاقات الأخوة وحسن الجوار التي تجمع بين الجزائر ومالي ومناقشة سبل تعزيزها وتوطيدها.”

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