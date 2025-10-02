سفينة إسبانية تنجح في كسر الحصار.. وهذا ما أعلنه جيش الاحتلال

نجحت سفينة “ميكينو” الإسبانية في كسر الحصار والوصول إلى المياه الفلسطينية قبالة غزة، رغم اعتداء بحرية جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الأربعاء، على أسطول الصمود العالمي.

وأفاد أسطول الصمود العالمي في منشور عبر منصة “إكس” اليوم الخميس، بأن “سفينة ميكينو، التي فُقدت عن الرادار منذ الليلة الماضية وكان مصير طاقمها مجهولاً، ظهرت الآن داخل المياه الإقليمية لغزة وعلى بُعد 9 أميال بحرية فقط من الساحل!”.

وقال المنظمون بأن السفينة الإسبانية نجحت في الوصول رغم أكثر من 20 محاولة اعتراض.

وبحسب نائب رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يوسف عجيسة، فإن “سفن من أسطول الصمود تقترب من سواحل قطاع غزة، ويُعد وصول أي سفينة إنجازا تاريخيا غير مسبوق”، وأشار إلى أن المحتل تعمد السيطرة على السفن الكبيرة والقائدة بهدف تشتيت السير إلا أن بقية السفن تواصل الإبحار”.

فغي ذات السياق، قالت هيئة البث العبرية أن الجيش سيطر حتى الآن على أكثر من 40 سفينة من الأسطول، فيما تحدثت تقارير أخرى عن مواصلة حوالي 30 سفينة الإبحار نحو غزة.

وأضافت الهيئة العبرية بأن مئات المشاركين ينقلون إلى ميناء أسدود للترحيل الطوعي أو لإجراءات قضائية لترحيل قسري، في الوقت الذي تقوم فيه قوات الجيش بمسح بحري للتأكد من عدم نجاح أي سفينة في الاقتراب من قطاع غزة.

وكانت البحرية الإسرائيلية هاجمت مساء الأربعاء، أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة في المياه الدولية، وأمرته بالتوجه إلى ميناء أسدود.