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رياضة

سفينة “الفايكينغ” تصل بِآمان إلى ميناء ربع النهائي

علي بهلولي
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سفينة “الفايكينغ” تصل بِآمان إلى ميناء ربع النهائي
لاعبو الدانمارك يحتفلون بِهدف مُسجّل ضد بلاد الغال (صورة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم)

بات منتخب الدانمارك لِكرة القدم مساء السبت، أوّل فريق يتأهّل للدور ربع النهائي من عمر منافسة بطولة أمم أوروبا.

جاء ذلك بعد فوز الدانمارك بِرباعية نظيفة على منتخب بلاد الغال، لِحساب ثمن نهائي “أورو” 2020.

ولُعبت هذه المباراة بِالعاصمة الهولندية أمستردام، تحت إدارة تحكيم ألماني.

وسجّل أهداف منتخب “الفايكينغ” كلّ من: المهاجم كاسبر دولبيرغ في الدقيقتَين الـ 27 و الـ 48. والمدافع جواكيم مايل في الدقيقة الـ 88. ولاعب الخط الأمامي مارتن بريثويت في الوقت بدل الضّائع (90+6).

وطرد الحكم متوسط ميدان منتخب بلاد الغال هاري ويسلون، في الدقيقة الـ 90.

وستلعب الدانمارك مباراة ربع النهائي في الـ 3 من جويلية المقبل، مع الفائز من مواجهة هولندا وجمهورية التشيك.

وتُجرى مباراة منتخبَي هولندا وجمهورية التشيك مساء هذا الأحد.

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