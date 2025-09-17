سفينة جزائرية رابعة تشد الرحال إلى غزة المحاصرة

تحرك دولي يحذر من تبعات الاعتداء على النشطاء

أبحرت سفينة “تيكو باب المغاربة” الجزائرية، فجر الأربعاء، من ميناء ڤمرت بتونس، لتلتحق بالسفن الثلاث السابقة المتوجهة نحو غزة، وعلى متنها ناشطون جزائريون ضمن أسطول الصمود العالمي.

وأعلنت هيئة أسطول الصمود المغاربي وصول عشرين ناشطاً جزائرياً إلى تونس للالتحاق بالرحلة العالمية، عبر سفن هي “أمستردام” من ميناء بنزرت وعلى متنها ثمانية نشطاء من بينهم موفد قناة “الشروق نيوز” الصحفي مهدي مخلوفي، تلتها “دير ياسين” ثم “آسيا الغوث” التي حملت نواباً وشخصيات سياسية.

وأعلن أسطول الصمود المغاربي، الأربعاء، إبحار 12 سفينة من أصل 23 سفينة مخصصة، من عدة موانئ تونسية نحو قطاع غزة، في إطار محاولة جماعية لكسر الحصار الصهيوني المستمر منذ 18 عاما.

ويُعد الأسطول المغاربي جزءا من أسطول الصمود العالمي، الذي يضم نحو 50 سفينة، بينها 23 مغاربية و22 أجنبية، تقل مشاركين من دول أوروبا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة وباكستان والهند وماليزيا.

وقالت جواهر شنة، عضو هيئة الأسطول المغاربي: “12 سفينة أبحرت بالفعل من تونس تجاه غزة، وعلى متنها ناشطون وفنانون تونسيون وأجانب”، موضحة أن “بعض السفن لن تتمكن من الإبحار بسبب صعوبات تقنية ولوجستية”.

وبحسب منسقي الحملة، من المنتظر أن تلتقي السفن المغادرة في المياه الإيطالية مع الأسطولين الإسباني والإيطالي، قبل أن تتجمع جميعها قرب مالطا للإبحار معا نحو شواطئ غزة.

وكشف الصحفي مهدي مخلوفي، من على متن سفينة “أمستردام”، أن الطاقم والمشاركين قضوا ليلتين متباينتين في أجوائهما؛ الأولى كانت هادئة، بينما اتسمت الليلة الثانية بالاضطراب بسبب هيجان البحر. وأكد أن الليلة الماضية كانت صعبة للغاية، حيث واجه الركاب أمواجاً عاتية تسببت في أجواء مشحونة، فيما حرص الطاقم على تقديم نصائح عملية لكيفية التعامل مع هذه الظروف، خصوصاً عند حدوث حالات غثيان أو دوار.

وأشار مخلوفي، في حديث لـ”الشروق”، إلى أن بعض المشاركين ظلوا مستيقظين حتى ساعة متأخرة من الليل، ما بين العاشرة ليلاً والواحدة صباحاً، بسبب اضطراب البحر وسماع أصوات غريبة، إلى جانب رصد طائرة مسيّرة تحلق في محيط السفينة، الأمر الذي استدعى تنبيهات متكررة بضرورة الانتباه.

وخلال اليوم الموالي، جرى تنظيم تدريبات نظرية وتطبيقية حول كيفية التعامل مع الطوارئ المحتملة، وهو ما ساهم في رفع جاهزية المشاركين وزيادة وعيهم.

وأكد المتحدث أن المعنويات ما تزال مرتفعة جداً، خاصة البيان الصادر عن دول تحذر من التعرض للأسطول، ومع الصدى الإيجابي القادم من غزة بشأن وصول الأسطول، وهو ما شجع الجميع وأضفى روحاً جماعية عالية على هذه الرحلة.

والأربعاء، أعرب وزراء خارجية 16 دولة، من بينها قطر وسلطنة عُمان وليبيا، عن قلقهم بشأن أمن مبادرة “أسطول الصمود العالمي” الساعية إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وذلك في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية القطرية، أمس الثلاثاء، على موقعها الرسمي.

وجاء في البيان أن هدف “أسطول الصمود العالمي” يتمثل في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وزيادة الوعي بشأن الاحتياجات العاجلة للشعب الفلسطيني، وضرورة وقف الحرب في القطاع.

وأكد الوزراء على أن حكوماتهم تتقاسم الأهداف نفسها مع الأسطول، خاصة ما يتعلق بالسلام وإيصال المساعدات الإنسانية، إلى جانب احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.

كما ذكّر الوزراء، ومن بينهم أيضًا وزراء خارجية بنغلاديش، البرازيل، كولومبيا، إندونيسيا، إيرلندا، ماليزيا، المالديف، المكسيك، باكستان، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا وتركيا، بأن “أي انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان للمشاركين في الأسطول، بما في ذلك الاعتداءات على السفن في المياه الدولية أو الاحتجاز غير القانوني، سيُفضي إلى المساءلة “.

وكان أسطول الصمود العالمي، قد كشف، أن جميع السفن القادمة من برشلونة، بما في ذلك سفينيتي “فاملي” و”ألما” اللتين تعرضتا للهجوم في ميناء “سيدي بوسعيد” بتونس، غادرت بالفعل الموانئ التونسية، وتوجد بالبحر، حيث تنتظر التحاق السفن المغاربية بها، إلى جانب سفن أخرى تنطلق من إيطاليا واليونان.