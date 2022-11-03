سفينة نقل المسافرين “طاسيلي 02” تتعرض لحادث بميناء سكيكدة

تم تأجيل رحلتها إلى مرسيليا

تعرضت سفينة نقل المسافرين “طاسيلي 02″، الخميس، إلى حادث على مستوى المرفأ بميناء سكيكدة بعدما كانت متوجهة إلى مرسيليا.

وأفاد بيان لولاية سكيكدة نشر عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك “على اثر الحادث الذي تعرضت له سفينة نقل المسافرين” طاسيلي 02″ على مستوى المرفأ بميناء سكيكدة والتي كانت متوجهة إلى مرسيليا”.

وتنقلت والي ولاية سكيكدة، حورية مداحي، الى مكان الحادث للوقوف على ظروف المسافرين الذين كانوا مبرمجين للسفر بهذه الرحلة وكذا وضعية الحادث، بحضور أعضاء اللجنة الأمنية، المفتش العام للولاية ، المدير الجهوي للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، مدير ميناء سكيكدة، مدير النقل.

وخلال معاينة الحادث تم اتخاذ جملة من الإجراءات من بينها تأجيل الرحلة المبرمجة إلى يوم الأحد المقبل، وذلك في انتظار تعويضها بسفينة نقل المسافرين “الجزائر02”.

وأسدت الوالي، تعليمات للمدير الجهوي للمؤسسة النقل البحري للمسافرين، بالتكفل بالمسافرين الذين يقطنون بالولايات البعيدة ” خنشلة، أم البواقي، الواد، بسكرة، سطيف”، خاصة فيما يتعلق بالإيواء، وهذا تفاديا لعناء التنقل لولاياتهم.