سفينتان إيطاليتان ترسو بميناء الجزائر لتنفيذ نشاطات مشتركة (صور)

من السفن الحربية التابعة لحلف شمال الأطلسي..

رسّت سفينتين حربيتين إيطاليتين تابعة لحلف شمال الأطلسي الإثنين، بميناء الجزائر، في توقف يدوم لـ 3 أيام.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني أن السفينتين الإيطاليتين “ITS STROMBOLI A 5327” و “ITS NUMANA A5557” رست بميناء الجزائر العاصمة.

وتعتبر من السفن الحربية المضادة للألغام في البحر الأبيض المتوسط التابعة لحلف شمال الأطلسي، حسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية.

ويأتي هذا التوقف – حسب البيان – من أجل “تنفيذ عدة نشاطات بين الجانبين لتبادل الخبرات بين الأطقم إضافة إلى نشاطات ثقافية ورياضية”.

ويدخل هذا ضمن “إطار تنفيذ برنامج التعاون العسكري الثنائي بين الجزائر ومنظمة حلف شمال الأطلسي”، يضيف البيان.

واستقبل نائب قائد الواجهة البحرية الوسطى بالناحية العسكرية الأولى، باستقبال أطقم السفينتين رفقة ممثل السفارة الإيطالية بالجزائر.