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تجاوز 4 طبقات للدفاع الجوي

“سقط في قلب مطار بن غوريون”.. الاحتلال يفشل في اعتراض صاروخ يمني

الشروق أونلاين
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“سقط في قلب مطار بن غوريون”.. الاحتلال يفشل في اعتراض صاروخ يمني

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، فشله في اعتراض صاروخ باليستي تم إطلاقه من اليمن، حيث سقط في قلب مطار بن غوريون بعدما تجاوز 4 طبقات للدفاع الجوي.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد تم إيقاف الرحلات الجوية مع فتح قيادة منظومات الدفاع الجوي في جيش الاحتلال تحقيقا في الموضوع، خاصة مع تسجيل إصابات نتيجة الانفجار.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن منظومتي ثاد الأميركية وحيتس الإسرائيلية حاولتا اعتراض الصاروخ اليمني لكنهما فشلتا، في وقت توجه ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ.

وقالت القناة الـ12 العبرية إن الصاروخ اليمني تجاوز 4 طبقات للدفاع الجوي وسقط في قلب مطار بن غوريون، مشيرة إلى أن الرأس الحربي للصاروخ “كان كبيرا للغاية، مما تسبب في موجة انفجارات هائلة”.

ودوت صافرات الإنذار في مناطق واسعة في دولة الاحتلال، شملت تل أبيب والقدس الكبرى وعددا من مستوطنات الضفة الغربية، ما أدى إلى حالة من الذعر وتعليق مؤقت لحركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون بمدينة اللد.

ووفقًا للمتحدث باسم المطار، فقد عُلّقت الرحلات الجوية مؤقتًا، كما عُلّقت القطارات المتجهة إلى المطار وطلبت الشرطة من الجمهور الامتناع عن الوصول إلى المنطقة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه “بُذلت عدة محاولات” لاعتراض الصاروخ، لكن “نتائج الاعتراض قيد المراجعة”.

وتم إطلاق صواريخ باليستية مرارًا وتكرارًا من اليمن باتجاه الكيان المحتل، حيث نجحت منظومة دفاع الاحتلال في اعتراض بعضها وفشلت في هذا الذي ضرب في العمق.

وتُظهر صور من موقع الحادث حطامًا ناتجًا عن سقوط الصاروخ على أرض المطار، ومتناثرًا على الطريق المؤدي إلى المحطة الرئيسية.

ويُظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، على ما يبدو، تأثير الصاروخ على المطار وسحابة من الدخان الأسود تتصاعد من موقع الضربة.

جدير بالذكر أن القيادي في جماعة أنصار الله، نصر الدين بن عامر، حذر شركات الطيران من التعامل مع مطار “بن غوريون” ومن مخاطر ذلك على سلامة طائراتها لأنه هدف لصواريخ القوات المسلحة اليمنية “حتى يتوقف العدوان على غزة ويرفع الحصار”.

في ذات السياق قالت صحف عبرية إن القيادة الأمنية قلقة للغاية من الإخفاق في صد الصاروخ اليمني، مشيرة إلى أن هناك “مخاوف بإسرائيل من أن تقرر شركات طيران دولية تعليق رحلاتها بسبب استهداف المطار”.

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