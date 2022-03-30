سقوط حر في ترتيب “الفيفا”.. خسارة 140 مليار على الأقل من مكافآت التأهل

هذه بعض تبعات غياب الخضر عن مونديال قطر

ستفقد كرة القدم الجزائرية امتيازات كبيرة عقب إخفاق المنتخب الوطني في التأهل إلى بطولة كأس العالم، المقررة نهاية العام الجاري بقطر، حيث ستعرف تراجعا في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، كما ستضيع مكاسب مالية ضخمة كانت ستنعش خزينة الاتحاد الجزائري للعبة، هو في أمس الحاجة لها في عز الأزمة الاقتصادية التي يعيشها.

وسيعرف المنتخب الوطني انهيارا كبير في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عقب إخفاقه في التأهل إلى كأس العالم، حيث سيتراجع بخطوات كبيرة إلى الوراء وقد يعود إلى نقطة الصفر التي كان عليها قبل ثلاث سنوات، عندما دفع ثمن حالة لا استقرار بين 2017 و2018، بسبب القرارات الارتجالية للاتحادية السابقة التي وقعت في أخطاء جسيمة، بالتعاقد مع مدربين جرجروا المنتخب إلى أسفل المراكز بسبب النتائج الفنية السلبية التي توالت في عهدي الناخبين السابقين، الاسباني لوكاس ألكاراز والجزائري رابح ماجر، إلى أن جاء المدرب جمال بلماضي، هذا الأخير نجح في الخروج بالخضر من النفق المظلم إلى التتويج بكأس أمم إفريقيا سنة 2019 بمصر، وتمكن من قيادة المنتخب الوطني لسلسلة تاريخية من المباريات من دون هزائم 35 مباراة، ما سمح للجزائر القفز إلى أعلى المراكز في تصنيف “الفيفا”.

لكن الأمور انقلبت ضده منذ قدوم السنة الجارية 2022 التي تعتبر سنة مشؤومة عليه، وبداية النكسات كانت فشله في قيادة محاربي الصحراء في مهمة الاحتفاظ بالتاج الإفريقي خلال “كان” الكاميرون، ودفع ثمن ذلك في وقت سريع بتسجيل سقوط حر في ترتيب الفيفا بـ12 مركزا ليتراجع في تصنيف شهر فيفري للمركز 43 عالميا، ومن المتوقع أن يستمر ذلك في ترتيب الاتحاد الدولي القادم الذي ستكشف عنه الفيفا مع بداية شهر أفريل.

من جهة ثانية، ضيع الاتحاد الجزائري لكرة القدم مكاسب مالية ضخمة جراء فشل المنتخب الوطني في إدراك الدورة النهائية من بطولة كأس العالم المقررة بين شهري نوفمبر وديسمبر بقطر. أموال كبيرة كانت ستغير من الواقع المالي للفاف التي تتخبط منذ فترة في مشاكل مادية بسبب نقص الموارد وتسجيله عجزا ماليا. فمكافأة التأهل فقط إلى المونديال التي رصدتها الفيفا هي 2 مليون دولار ما يعادل 30 مليار سنتيم بالعملة المحلية، كما ستتحصل كل المنتخبات المـتأهلة إلى الدور 32 للمونديال على مكافأة إضافية تقدر بـ10 مليون دولار. وحسابيا تكون الفاف ضيّعت على الأقل 140 مليار سنتيم من التأهل والمشاركة في الدور الأول لكأس العالم، علما أن هذا المبلغ سيزيد حسب المرحلة التي تصل إليها المنتخبات المـتأهلة، فمكافأة الدور الـ16 تقدر بـ12 مليون دولار وربع النهائي بـ18 مليون دولار، وصاحب المركز الرابع سيتحصل على 25 مليون دولار والثالث سينال 30 مليون دولار، أما وصيف البطل فيحصل على 40 مليون دولار والبطل على 50 مليون دولار أمريكي.

ل. ط