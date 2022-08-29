سقوط حُـرّ لجزائريي الدوري الفرنسي

لا ينشطون مع فرق المقدمة

يوجد ثلاثة لاعبين جزائريين معنيين بمنافسة رابطة أبطال أوربا هذا الموسم، ولا واحد منهم ينشط في فرنسا، وثلاثي رابطة الأبطال يتكون من بن ناصر ووناس في إيطاليا ورياض محرز في إنجلترا، ويبقى الغريب أن لا فريق فرنسي محترم في مقدمة الترتيب، ينشط معه لاعب جزائري، وهذا من مدة زمنية طويلة، في صورة موناكو ومارسيليا ولا نتحدث عن باريس سان جيرمان المستعصي على نجوم الجزائر.

يوجد حاليا 16 لاعبا جزائريا في الدوري الفرنسي في قسمه الأول، وحتى نيس الذي كان ينافس في الموسم الماضي على مراكز القمة، تراجع بشكل رهيب بلاعبيه الجزائريين، وخسارته المرة أول أمس بثلاثية نظيفة على أرضه، تدل على أنه سيعاني كثيرا هذا الموسم وقد يلعب على السقوط بعد أن لعب موسمين متتاليين على المراتب الأوروبية، مع الإشارة إلى أن نيس يضم بلال براهيمي وهشام بوداوي وأندي ديلور ويوسف عطال والحارس الشاب بولهندي، وضد كل التوقعات، فإن نيس يحتل الآن المركز ما قبل الأخير بنقطتين فقط، وتبقى هزيمة براست الذي يضم ثلاثي جزائري أول أمس على أرضه بسباعية نظيفة أمام مونبليي صفعة عنيفة لجزائريي الفريق بلايلي وسليماني وبلقبلة وجزائريي فرنسا عموما، الذين استبشروا خيرا بقدوم إسلام سليماني الذي انتظروه للتسجيل، فجاء التسجيل الثقيل في شباك الفريق القابع في المركز 14 في الترتيب العام، وحتى فريق ليل المتواجد في المركز السادس، وهو أحسن ترتيب للاعب جزائري في فرنسا، لم يعد تعتمد على الوافد الجديد المدافع زدادكة، حبيس مقاعد الاحتياط، شأنه شأن شتي والملالي وبن طالب مع أونجي المتواجد في المرتبة 17 المهددة بالسقوط إلى الدرجة الثانية.

واضح بأن الدوري الفرنسي سيكون تاجه لباريس سان جيرمان بكل سهولة، والمنافسة على المركز الثاني المؤهل لرابطة أبطال أوربا قد تكون لمارسيليا الذي تدعم مؤخرا بالنجوم من أجل المركز الثاني وليس الأول، بالرغم من أن مارسيليا حاليا في نفس ترتيب باريس سان جيرمان بعشر نقاط، ويبقى الغريب أن الجزائريين يحصلون بين الحين والآخر على تاج الدوري في بطولات قوية كما حدث الموسم الماضي عندما فاز رياض محرز بالدوري الإنجليزي القوي واسماعيل بن ناصر بالدوري الإيطالي القوي، ولكن من دون تاج في فرنسا، وآخر لقب للجزائريين حصل عليه الثنائي رامي بن سبعيني ومهدي زفان مع فريق رين في كأس فرنسا.

مازال تعامل الفرق الفرنسية مع اللاعبين الجزائريين مثير للشك، فعندما سافر لاعبو 1982 وكلهم نجوم إلى فرنسا للإحتراف، رفضتهم فرق الدرجة الأولى، فلعب ماجر مع راسينغ باريس وعصاد مع ميلوز وبن ساولة مع لوهافر وقندوز مع مارتيغ، وكلها أندية كانت تنشط في الدرجة الثانية، ولم يجد رياض محرز واسماعيل بن ناصر وآدم وناس الاهتمام من الفرق الفرنسية الكبيرة التي لا تمنح الفرصة للاعبين الجزائريين وعلى رأسها باريس سان جيرمان.