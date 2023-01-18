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توجت المصري مروان موسى بثلاث جوائز

سقوط سولكينغ وسناك في مسابقة جوائز الموسيقي الإفريقية

زهية / وكالات
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سقوط سولكينغ وسناك في مسابقة جوائز الموسيقي الإفريقية
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حصل الفنان المصري مروان موسى على أكبر 3 جوائز لموسيقى الشباب في أفريقيا، من مهرجان أفريما، الذي أقيم في العاصمة السنغالية، داكار، الأسبوع الماضي، حيث عادت إليه الجائزة. وحصد مروان وحده جوائز “أفضل مغني راب وكاتب كلمات، أفضل فنان هيب هوب، وأفضل فنان صاعد.

وعرفت المسابقة هذه السنة سيطرة الفنانين الجزائريين والمصريين، حيث ضمت قائمة الترشيحات كلا من سولكينغ وسينك، حيث تنافس سولكينغ على جوائز أفضل فيديو كليب إفريقي وأفضل فنان إفريقي يعيش خارج القارة السمراء، وأفضل أغنية لعام 2022، وأفضل مطرب إفريقي.
كما سجل دي جي سينك حضوره في ثلاث فئات منها أفضل دي جي في إفريقيا وأفضل أغنية، كما دخلت أيضا المنافسة كل من لينا محيم وكنزة مرسلي على لقب أفضل فنانة في شمال إفريقيا.
وكانت اللجنة التنفيذية للجوائز بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، قد اختارت ما مجموعه 382 ترشيح لفنّانين وفنّانات يمثلون مختلف دول ومناطق القارة السمراء، من أصل ما يزيد عن 9 آلاف مشاركة وهو ما يعدّ رقما تاريخيا للجوائز.
وتعدّ جوائز “الموسيقى الإفريقية” من أعرق جوائز موسيقية على مستوى القارة السمراء ترعاها مفوضية الاتحاد الإفريقي، وتفتح بابها للتصويت أمام الجماهير لاختيار نجوم إفريقيا في مجالات أفضل مطرب ومطربة وأفضل ألبوم وأفضل دويو وأفضل عمل وفنان في مختلف الأنواع الموسيقية كل سنة.
وكانت هيئة جوائز الموسيقى الإفريقية قد حددت أربعة أيام مفتوحة لتصويت الجمهور عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت، من 12 إلى 15 جانفي.
للإشارة، الجائزة تم إطلاقها عام 2014 تحت رعاية مفوضية الاتحاد الإفريقي، للمساهمة في نشر الموسيقى الإفريقية على مستوى العالم، ويقام حفل توزيع الجوائز بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لمكافأة الأعمال الموسيقية والمواهب التي تعمل على الترويج للتراث الثقافي الإفريقي عبر العالم.

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