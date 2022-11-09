سقوط طالبة من الطابق الثالث بإقامة العفرون 3

أعلن الديوان الوطني للخدمات الجامعية، الأربعاء، عن سقوط طالبة جامعية من الطابق الثالث بإقامة العفرون، مشيرا إلى تجاوزها مرحلة الخطر.

وبحسب ما أفاد الديوان في بيان إعلامي فقد وقعت الحادثة، المتمثلة في سقوط الطالبة غ.ف في حدود الساعة 23.50 ليوم 8 نوفمبر 2022 على مستوى الإقامة الجامعية العفرون 3.

وأضاف أنه تم نقل الطالبة على جناح السرعة إلى مستشفى العفرون أين تلقت الإسعافات الأولية، لتحول بعدها إلى مستشفى فرانس فانون بالبليدة من أجل إجراء فحوصات معمقة.

وطمأن ديوان الخدمات على الحالة الصحية للطالبة، حيث قال إنه حسب المعلومات المستقاة من المستشفى فقد تجاوزت مرحلة الخطر.

صعقة كهربائية تنهي حياة طالبة بجامعة المسيلة

وأنهت صعقة كهربائية، الاثنين 7 نوفمبر، حياة طالبة من جنسية صحراوية بجامعة المسيلة، حسبما أفاد الديوان الوطني للخدمات الجامعية، مساء الإثنين.

وقال الديوان في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “بلغنا قبل لحظات وفاة الطالبة زينبو محمد سلام عبد الله من جنسية صحراوية تدرس سنة ثالثة حقوق بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة”.

وأضاف البيان أن “سبب الوفاة حسب المعلومات الأولية كان صعقة كهربائية، في انتظار نتائج التشريح النهائية”.

وكان نشطاء قد تداولو، الإثنين، خبر وفاة طالبة بغرفتها بالإقامة الجامعيــة حسوني 2 بالمسيلة، وأشاروا لوجود خلل كهربائي، لم يتم إصلاحه برغم شكاوى الطلبة.

