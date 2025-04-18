سقوط طفلة من الطابق الثالث في قسنطينة

تدخلت مصالح الحماية المدنية في قسنطينة ظهر يوم الجمعة، على إثر حادث سقوط خطير لطفلة من الطابق الثالث، بإحدى العمارات الواقعة بحي بن بولعيد وسط المدينة.

الضحية تبلغ من العمر 14 سنة، سقطت من شرفة منزلها، ما أدى إلى إصابتها بعدّة جروح. حيث تمّ تقديم الإسعافات الأولية لها في مكان الحادث، قبل نقلها إلى المستشفى الجامعي بقسنطينة لتلقي العلاج.

الحادث هو الثاني من نوعه في قسنطينة خلال الساعات الماضية، حيث شهدت حضيرة السيارات الواقعة بحي باب القنطرة صباح الخميس، سقوط 4 عمال من علو يقدّر بنحو 4 أمتار، أثناء قيامهم بأشغال مهنية.

حيث تراوحت أعمار الضحايا بين 26 و61 سنة، وقد تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة، استدعت نقلهم إلى المستشفى الجامعي لمواصلة تلقي العلاج.