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الجزائر

سقوط عاملين في بالوعة بالبليدة: العثور على جثة المفقود الثاني

الشروق أونلاين
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سقوط عاملين في بالوعة بالبليدة: العثور على جثة المفقود الثاني
ح.م
جانب من العملية

تمكنت فرق البحث للحماية المدنية لولاية البليدة، مساء الجمعة، من العثور وانتشال جثة الشخص المفقود الثاني الذي سقط في بالوعة للصرف الصحي الخميس الماضي.

وأوضح المدير الولائي للحماية المدنية، العقيد محمد مختاري لوكالة الأنباء الجزائرية أن فرق البحث تمكنت من العثور على جثة العامل الثاني, عقب عملية مسح دقيقة تمت باستخدام كاميرا الفحص الداخلي, وانتشالها في حدود الساعة 19سا و 55 دقيقة من بالوعة بعمق 5 أمتار.

للتذكير تدخلت مصالح الحماية المدنية مساء الخميس من أجل حادث سقوط شخصين داخل بالوعة للصرف الصحي ,اثناء قيامهما بأشغال تنظيفها, وذلك نتيجة استنشاقهما لغازات سامة بالمكان المسمى مزرعة رقم 7 “الشهيد الطاهر بيران” ببلدية موزاية.

وأسفرت العملية عن انقاذ شخص أصيب بضيق في التنفس وفاقد للوعي، تم اسعافه ونقله إلى المركز الاستشفائي الجامعي فرانس فانون، حالته الصحية حاليا “مستقرة”.

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