سقوط قاتل لطبيب مغترب بمستشفى في ميلة

كان يتلقى العلاج رفقة والدته من كورونا

شهد مستشفى محمد مداحي ببلدية فرجيوة، التي تبعد بحوالي 40 كلم غرب عاصمة الولاية ميلة، مساء الجمعة، حادثة سقوط قاتل، لكهل يدعى “ك. ع. ن”، ينحدر من مشتة صابر غرب بلدية احمد راشدي بولاية ميلة، من الطابق الخامس لمصلحة كوفيد 19 بمستشفى محمد مداحي بفرجيوة، في ظروف غامضة.

الضحية، البالغ من العمر 47 سنة، وهو أب لطفل، يعمل طبيبا نفسانيا بأحد المستشفيات الفرنسية الشهيرة، وكان في عطلة ببلدية أحمد راشدي، حيث تعرض رفقة والدته المسنة التي قارب عمرها الثمانين للإصابة بفيروس كورونا، ليتم تحويلهما على عجل نحو مصلحة كوفيد بمستشفى فرجيوة لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه وفي ظروف غامضة، سقط من الطابق الخامس في حدود الساعة الخامسة مساء، ليرتطم بالأرض، حيث تدخل أعوان الحماية المدنية لإجلائه وتحويله نحو مصلحة الاستعجالات الطبية للعناية المركزة، أين مكث بها 3 ساعات في حالة بين الحياة والموت، ليلفظ آخر أنفاسه متأثرا بجروحه البليغة وسط صدمة الطاقم الطبي، ووالدة الضحية التي علمت بالحادث ودخلت في حالة هستيرية من البكاء.

من جهتها، فتحت المصالح الأمنية التي سارعت إلى عين المكان تحقيقا في الحادثة، التي خلفت حالة من الحزن الشديد وسط سكان بلدية احمد راشدي، خصوصا أن الضحية يشهد له الجميع بالأخلاق والسيرة الحسنة.