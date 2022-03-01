سقوط محتال “غريب الأطوار” في مشهد هوليوودي بتبسة

عاش بثلاث هويات مختلفة

تابع سكان تبسة، الإثنين، بكثير من الفضول عملية توقيف محتال غريب الأطوار، في الأربعين من العمر، ارتكب العديد من الأفعال غير القانونية، مازال التحقيق جاريا بشأنها، حيث أوقفت قوات الشرطة التابعة للأمن الحضري الخامس بمدينة تبسة، المطلوب الخطير، الذي ثبت أثناء التحقيق معه تورطه في عدة قضايا إجرامية تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، مع انتحال هوية الغير، حيث كان يحمل ثلاث بطاقات سياقة بألقاب وأسماء وعناوين وأعمار مختلفة، ولكن بصورته الشمسية الحقيقية، ويقدم نفسه بمهن مختلفة من رجل أمن إلى طبيب إلى بطال إلى ملياردير حسب الحاجة، والتزوير واستعمال المزوّر في هياكل السيارات التي يقودها، ويطرحها للسير بمواصفات غير مطابقة، وترويج مواد إباحية مخلة بالحياء لأشخاص معلومين وغير معروفين وفق المادة 333 مكرر من قانون العقوبات مع العود.

وجاء التوقيف، بعد محاولة المتهم الفرار وعدم امتثاله لأوامر رجال القوة العمومية، أثناء إعطائه إشارة التوقف، إضافة إلى تهم أخرى متنوعة تورط فيها هذا المحتال الذي حيّر الناس في كونه يعيش ضد التيار العام للحياة الاجتماعية. وكان رجال الأمن صباح الاثنين يقومون بدورية، إذ لفت انتباههم سيارة سياحية مشبوهة، يقودها شخص من المسبوقين قضائيا وبمجرد رؤيته رجال الأمن وإشارتهم له بالتوقف، حاول الفرار بسرعة جنونية، مما تسبب في حادث مرور جسماني، راح ضحيته رجل قارب الستين من العمر، وأب لخمسة أبناء، كان مارا بالمكان، مما تسبب له في إصابات خطيرة جدا وهو يرقد حاليا في مستشفى عالية بتبسة، وقد ينقل في الساعات القادمة، بسبب خطورة إصابته، إلى مستشفى بن رشد الجامعي بعنابة.

وبالرغم من هذا الحادث الأليم، إلا أن المتهم واصل محاولته الفرار مجددا باتجاه وسط المدينة، فحاصره رجال الأمن من كل مكان، ضمن مخطط أمنى استعجالي وتم توقيف المركبة ومحاصرة المعني الذي قام بسرعة بتحطيم هاتفه النقال بضربه بشدة في باب السيارة ودهسه بقدمه، ثم لجأ أمام أنظار رجال الأمن إلى تمزيق ورقة نقدية، من فئة 2000 دج وابتلاعها بالكامل، لأنها مزورة، كما قاوم أفراد الشرطة قبل السيطرة عليه بصعوبة وتحويله رفقة السيارة التي كان يقودها إلى مقر الأمن الحضري الخامس،حيث تم إخضاعه لعملية تفتيش دقيقة،أفضت إلى حجز 13 حامل رقمي (فلاش ديسك) تبيّن بعد إخضاعها للمعاينة أنها تحتوي مقاطع وفيديوهات وصور إباحية خاصة بنساء ورجال وحتى قصّر، مع حجز ثلاث رخص سياقة تحمل نفس الرقم التسلسلي ونفس تاريخ الصدور مثبت عليها صورة المشتبه فيه بهويات مختلفة.

ليتم بناء على ذلك وبالتنسيق مع النيابة المختصة توقيف المشتبه فيه وفتح تحقيق في القضية أثبت إضافة إلى تورط المعني في القضايا المذكورة سالفا، بأن المركبة غير مطابقة للمواصفات، وذلك طبقا لتقرير الخبرة الصادر عن مهندس الصناعة والمناجم بتبسة، وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم أمس، تقديم المتورط أمام الجهات القضائية بتبسة التي أصدرت في حقه أمرا يقضي بالإيداع رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمته، مع تأجيل النطق بالحكم إلى غاية استكمال التحقيقات حول التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وانتحال هوية الغير.

كما وجهت إلى الموقوف، تهم تمزيق ورقة نقدية من العملة الوطنية مع العود وترويج مواد إباحية مخلة بالحياء مع التزوير واستعمال المزور في هيكل مركبة وطرحها للسير بمواصفات غير مطابقة، فضلا عن ارتكاب حادث مرور جسماني متبوع بجنحة الفرار، وقد شكّل توقيف هذا المجرم الملقب بـ “زورو”، حدثا لدى سكان تبسة الذين ثمنوا ما قام به رجال الأمن لفك لغز عدد من الجرائم التي توجد في سجله الحافل، ويرجح انه ارتكبها بمفرده من دون شركاء.