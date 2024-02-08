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الجزائر

سقوط مروحية عسكرية بالمنيعة.. فتح تحقيق في الحادث

الشروق أونلاين
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سقوط مروحية عسكرية بالمنيعة.. فتح تحقيق في الحادث

أمر رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، الخميس، بفتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات حادث سقوط المروحية العسكرية بالمنيعة.

وفي رسالة التعزية التي بعث بها إلى عائلات الضحايا، أمر رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بفتح تحقيق في الحادث الذي أسفر عن استشهاد 3 أفراد من طاقم المروحية.

وعن تفاصيل الحادث، فقد سقطت ليلة الأربعاء في حدود الساعة 21:00 حوامة عسكرية قتالية من نوع (171-MI) تابعة لقيادة القوات الجوية بضواحي مطار المنيعة بالناحية العسكرية الرابعة.

الحوامة العسكرية، وحسب بيان لوزارة الدفاع كانت تقوم بطلعة تدريبية ليلية مبرمجة، مما أسفر عن استشهاد طاقمها المتكون من ثلاثة أفراد.

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