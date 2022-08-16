سقوط مميت لبطلة العالم في التزلج على الجليد في جبال الألب

توفيت بطلة العالم في التزلج على الجليد أديل ميلوز، وصديقتها أثناء تسلقهما جبل مونت بلانك في جبال الألب.

وكانت أديل، 26 عاما، رفقة صديقتها البالغة من العمر 30 سنة (لم يذكر اسمها)، على ارتفاع أكثر من 10000 قدم عندما لقيتا حتفهما على طريق قمة جبال الألب المؤدي لقمة Aiguille du Peigne ولم تتضح بعد الظروف الدقيقة للسقوط المميت.

فازت ميلوز، التي نشأت في جبال الألب، بالميدالية الذهبية في سباقات تسلق الجبال الفردية والجماعية في الألعاب الشتوية العسكرية العالمية في سوتشي قبل خمس سنوات.

وتقاعدت من التزلج في عام 2019 حينما كانت على وشك الانتهاء من تدريبها لتصبح مرشدة محترفة للجبال.

وقال عنها مدربها السابق تييري جاليندو بأنها “موهوبة ومتحمسة”.

يُذكر أن متسلقين آخرين عثروا على جثتي الفتاتين على الطريق الجبلي، فيما تحقق الشرطة في وفاة ملابسات الحادث.

وقال متحدث باسم فصيلة الدرك أن “الجبال العالية أصبحت أكثر خطورة مع الجفاف”.