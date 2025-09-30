-- -- -- / -- -- --
العالم

سقوط من الطابق 22.. وفاة غامضة لسفير جنوب إفريقيا في باريس

الشروق أونلاين
ح.م
سفير جنوب إفريقيا في باريس

أفادت وسائل إعلام فرنسية، الثلاثاء، بالعثور على سفير جنوب إفريقيا في باريس، إيمانويل مثيثوا، ميتًا بعد سقوطه من الطابق 22 لأحد الفنادق.

ونقلت صحيفة “لو فيغارو” عن مكتب المدعي العام أنه قد تم العثور على  السفير جثة هامدة صباح الثلاثاء بجانب فندق “حياة” في الدائرة السابعة عشرة من العاصمة الفرنسية.

وأضافت الصحيفة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن السفير البالغ من العمر 58 عامًا، قفز من نافذة غرفته.

وأوضح مكتب المدعي أن السفير كان قد حجز غرفة في ذات الطابق، وأن نافذتها “الآمنة” فُتحت بالقوة.

وعلى إثر الحادثة، قامت الشرطة بقتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، دون أن تعلن حتى الآن ما إذا كان السقوط ناجمًا عن حادث عرضي أو انتحار. حسب ما ذكرته وكالة “روتيرز”.

ويُعد السفير الراحل من أبرز الدبلوماسيين الجنوب أفريقيين في أوروبا، وتولى مهامه في باريس منذ أكثر من عامين، حيث كان ممثلًا لبلاده في ملفات سياسية واقتصادية حساسة.

ولم تُصدر وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا بعد بيانًا رسميًا بشأن ملابسات وفاة السفير أو الخطوات المقبلة.

من جانبها، قالت النيابة العامة في باريس بأن زوجة ميثيثوا أبلغت عن اختفائه قبل يوم واحد. وجاء في بيان للمكتب: “كان آخر رنين لهاتفه حوالي الساعة الثالثة مساءً (بالتوقيت المحلي) يوم الاثنين بالقرب من غابة بولونيا في باريس.

وأضافت “وخوفاً من انتحار محتمل، فتشت الشرطة، مدعومةً بفرقة الكلاب البوليسية، الغابة غرب باريس”.

