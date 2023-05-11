سقي المحاصيل بمياه الصرف الصحي.. توقيف 5 أشخاص ببسكرة  

أوقف الدرك الوطني 5 أشخاص تورطوا في قضية تتعلق بري المحاصيل بمياه الصرف الصحي في منطقة مسيد (ولاية بسكرة).

وأفاد بيان صادر عن قيادة الدرك الوطني، الأربعاء، أنه “في إطار مكافحة مختلف أشكال الجريمة، لا سيما تلك المتعلقة بالصحة العامة والبيئة، عالج الدرك الوطني بسكرة قضية تتعلق بري المحاصيل بمياه الصرف الصحي”.

وأضاف الببان أن هذه العملية جاءت بعد “معلومات وصلت الى الدرك الوطني عن أفراد يستخدمون مياه الصرف الصحي لسقي المحاصيل عبر أنابيب تقليدية لتجميع المياه العادمة في منطقة مسيد ببلدية بسكرة”.

وبعد بدء التحقيقات وتمشيط المحيط الزراعي، على مساحة 20 هكتارا، ألقت عناصر القسم الإقليمي للدرك الوطني بسكرة القبض على المتهمين الخمسة.

وخلص المصدر ذاته إلى أنه بعد إخطار النائب العام المختص إقليمياً ، أمر بعرض المتهمين ، بالإضافة إلى التنسيق مع السلطات المحلية لبدء إجراءات إتلاف المحاصيل المعنية.