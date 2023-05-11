-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة عبر 9 ولايات ساحلية وشرقية
اقتصاد

سقي المحاصيل بمياه الصرف الصحي.. توقيف 5 أشخاص ببسكرة  

الشروق أونلاين
  • 80
  • 0
سقي المحاصيل بمياه الصرف الصحي.. توقيف 5 أشخاص ببسكرة  

أوقف الدرك الوطني 5 أشخاص تورطوا في قضية تتعلق بري المحاصيل بمياه الصرف الصحي في منطقة مسيد (ولاية بسكرة).

وأفاد بيان صادر عن قيادة الدرك الوطني، الأربعاء، أنه “في إطار مكافحة مختلف أشكال الجريمة، لا سيما تلك المتعلقة بالصحة العامة والبيئة، عالج الدرك الوطني بسكرة قضية تتعلق بري المحاصيل بمياه الصرف الصحي”.

وأضاف الببان أن هذه العملية جاءت بعد “معلومات وصلت الى الدرك الوطني عن أفراد يستخدمون مياه الصرف الصحي لسقي المحاصيل عبر أنابيب تقليدية لتجميع المياه العادمة في منطقة مسيد ببلدية بسكرة”.

وبعد بدء التحقيقات وتمشيط المحيط الزراعي، على مساحة 20 هكتارا، ألقت عناصر القسم الإقليمي للدرك الوطني بسكرة القبض على المتهمين الخمسة.

وخلص المصدر ذاته إلى أنه بعد إخطار النائب العام المختص إقليمياً ، أمر بعرض المتهمين ، بالإضافة إلى التنسيق مع السلطات المحلية لبدء إجراءات إتلاف المحاصيل المعنية.

مقالات ذات صلة
2.2 مليون مؤسسة تجارية في الجزائر

2.2 مليون مؤسسة تجارية في الجزائر

ثورة في 3 تشريعات مالية لرفع المكابح عن الاستثمار

ثورة في 3 تشريعات مالية لرفع المكابح عن الاستثمار

“الكناس” يناقش تقرير الوضع الاقتصادي للجزائريّين الأربعاء القادم

“الكناس” يناقش تقرير الوضع الاقتصادي للجزائريّين الأربعاء القادم

تنصيب المدير الجديد للكهرباء والطاقات الجديدة والغاز والمواد البترولية  

تنصيب المدير الجديد للكهرباء والطاقات الجديدة والغاز والمواد البترولية  

عرقاب في زيارة عمل إلى أوغندا

عرقاب في زيارة عمل إلى أوغندا

زيتوني يهدد المضاربين بالاستيراد للحفاظ على السوق

زيتوني يهدد المضاربين بالاستيراد للحفاظ على السوق

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد