سكان الأقبية والبيوت الهشة بالعاصمة مهدّدون بالفيضانات

السيول الجارفة أغرقت بيوتهم

شهدت معظم طرقات بلديات ولاية الجزائر، الأحد، انسدادا وعرقلة في حركة المرور، بسبب تحوّلها إلى مسابح لكثرة السيول الجارفة عقب الأمطار الغزيرة المتساقطة، منها بن عكنون، بوزريعة، شوفالي، الشراقة، بني مسوس ودرارية وحتى داخل الأحياء الجديدة التابعة لوكالة عدل ببابا حسن، حيث انفجرت بالوعات وانجرفت التربة ما أدى إلى نزع طبقات الزفت.

عبر مواطنون عن استيائهم من مشاريع “البريكولاج” حسب تصريحهم للشروق خاصة المتعلقة بإنجاز الطرقات الرئيسية والثانوية، ناهيك عن العمارات الهشة المهددة بالانهيار على رؤوس سكانها، حيث عرفت العاصمة اختناق مروري غير مسبوق ما عطل قضاء حاجياتهم وسبب في حوادث مرورية، على غرار ما وقع في بوشاوي، كما انهار جبل ترابي بحي تريولي بباب الوادي أين تدخلت الجهات المختصة بما فيها الحماية المدنية.

سكان متخوّفون من انهيار منازلهم

تناشد العائلات القاطنة بالعمارة رقم 55 بشارع الأمير خالد ببلدية بولوغين السلطات المحلية التدخل العاجل لإنقاذهم من الموت وتكرار سيناريو البناية التي انهارت على سكان بنفس البلدية مؤخرا مخلفة ثلاثة متوفين.

وأكد أحد السكان أن بناياتهم الهشة صنفتها المصالح التقنية سنة 1989 ضمن الخانة الحمراء كونها مهددة بالانهيار في أي لحظة أطفال، خاصة عند تساقط الأمطار، حيث تتسرب في بيوتهم وتخرب أثاثهم وتتلف ملابسهم، وأضاف المتحدث أن الأطفال والنساء والشيوخ ينتابهم الخوف والرعب كلما اضطربت الأحوال الجوية، ما جعل أغلبيتهم يصابون بالأمراض المزمنة كالسكري والضغط الدموي.

وفي نفس السياق، يشتكي سكان دوار سيدي عبد الله ببلدية المعالمة الذين يعيشون في أقبية منذ 28 سنة من عدم التفاتة السلطات المحلية لهم والوقوف على معاناتهم، حيث غرقت بيوتهم في الأوحال بسبب تسرب السيول الجارفة إليها.

من جهة أخرى، غطت السيول طريق مفتاح الكاليتوس، بالإضافة إلى تسرب الماء أيضا في منازل بحي “عرايبية” وحوش “محي الدين” بسبب انسداد البالوعات.

وعلى هذا الأساس، يناشد سكان العاصمة المتضررين والي ولاية الجزائر التدخل لإنقاذهم من الوضعية المزرية التي يعيشونها كلما تساقطت الأمطار، مصرين على ضرورة تنقية البالوعات المسدودة والتي تسببت في فيضانات.

وتدخل أعوان النظافة والتطهير ببلدية بئر مراد رايس على مستوى حي “البساتين” لتنظيف البالوعات ومجاري المياه لتسهيل سيولة المياه.