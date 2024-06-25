سكان جيجل يستفيقون على وقع زلزال قوي.. هذه شدته!

استفاق سكان ولاية جيجل وبعض الولايات المجاورة، في وقت باكر من صباح الثلاثاء،على وقع هزة أرضية قوية، بلغت شدتها 4 درجات على سلم ريشتر.

وبحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية. فقد تم تسجيل زلزال، الثلاثاء، على الساعة 04سا و53د ، بشدة 4.0 درجات على سلم ريشتر.

وأضاف بيان المركز المتخصص في رصد الزلازل فقد تم تحديد مركز الهزة بـ 6 كم جنوب شرق زيامة منصورية.

وجاء في بيان للحماية المدنية أن مصالحها عبر جميع وحدات الولاية لم تتلق لحد الساعة أي نداء طلب نجدة، ما يعني عدم وجود خسائر بشرية لغاية كتابة التقرير، في انتظار ما تسفر عنه التحريات.