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سكان حي قصديري في المغرب يهاجمون الشرطة بعد هدم منازلهم (فيديو)

الشروق أونلاين
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سكان حي قصديري في المغرب يهاجمون الشرطة بعد هدم منازلهم (فيديو)
ح.م
لقطة من الفيديو

تناقلت وسائل إعلام محلية في المغرب يوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر هجوم سكان حي قصديري في منطقة الصخيرات شمالي البلاد، على أفراد الشرطة بعد هدم منازلهم.

وأظهر الفيديو قيام عدد من الرجال والنساء برشق أفراد القوات الأمنية، الذين جاؤوا لتأمين عملية الهدم، بالحجارة.

وبين المشاركين في الرشق، ظهرت في هذا الفيديو امرأة تحمل طفلا صغيرا على ظهرها، وهي ترمي بالحجارة نحو الشرطة.

واندلعت هذه الأحداث، عقب تنظيم وقفة احتجاجية لسكان المنطقة، طالبوا فيها السلطات بتنفيذ وعودها بمنحهم قطع أرضية للبناء، عوضا عن مساكنهم القصديرية.

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