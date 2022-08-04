-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية حول أمطار رعدية غزيرة عبر 12 ولاية
منوعات

سكان قرية تركية يشتكون من أصوات صادرة من تحت الأرض

الشروق أونلاين
  • 1169
  • 0
سكان قرية تركية يشتكون من أصوات صادرة من تحت الأرض

يتوق سكان إحدى القرى التركية لمعرفة سبب الأصوات الغريبة الصادرة من تحت الأرض خلال الأسبوعين الماضيين.

قال سكان قرية ميداندارا إن الأصوات ترافقت مع بضع ثوان من الهزات، حيث قام  مهندسو الجيولوجيا بفحص الأرض يوم الأحد.

وصرح جاهد أكويون، رئيس فرع سيرت التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية، للصحفيين إنهم بحثوا في شقوق محتملة في التربة، خاصة على الأرض المرتفعة داخل القرية وحولها، لكن السبب الدقيق للأصوات لن يتضح إلا بعد دراسة جيولوجية شاملة للمنطقة .

من جهته، طلب نجم الدين بيكارا،مختار القرية، مساعدة السلطات للتحقيق في الظاهرة، وقال لوكالة “الأناضول” إن الأصوات والهزات كانت محسوسة بشكل خاص في الليل، “إيقاظ” القرية. مضيفا “إنها تأتي من الأعماق، اهتزت جميع البيوت، اعتقدنا في البداية أنه زلزال، ولكن لم يكن هناك زلزال في أي مكان قريب، ثم اعتقدنا أنها قد تنبع من شاحنات تحمل مواد إلى مواقع البناء ولكن لا يوجد بناء من أي نوع بالقرب من قريتنا”. وقال بيكارا إنهم نظروا أيضًا في إمكانية حركة المياه الجوفية، مشيرين إلى أن قريتهم تقع على بعد حوالي 4 كيلومترات من أحد السدود لكنهم ما زالوا غير متأكدين.

وأضاف صبري يلدريم ، وهو قروي، إنهم جميعا قلقون بشأن الأصوات. “لم أسمع مثل هذه الأصوات الرهيبة في حياتي، سمعتها في منتصف الليل، الساعة الواحدة والثانية صباحا، وكانت بالتأكيد من أعماق الأرض” مضيفا ” الناس يفرون من منازلهم ليلاً عندما يسمعونها ولا نستطيع النوم بعد ذلك” .

مقالات ذات صلة
قتلى وجرحى في حادث طعن استهدف دار حضانة في الصين

قتلى وجرحى في حادث طعن استهدف دار حضانة في الصين

سجن ابن إعلامي مصري شهير في قضية مخدرات

سجن ابن إعلامي مصري شهير في قضية مخدرات

مبدعون يتحدثون عن سؤال الوجود وأوهام النجومية

مبدعون يتحدثون عن سؤال الوجود وأوهام النجومية

آمبر هيرد طليقة جوني ديب تعلن إفلاسها

آمبر هيرد طليقة جوني ديب تعلن إفلاسها

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تعلن عن قيمة نصاب الزكاة للعام 1444ه

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تعلن عن قيمة نصاب الزكاة للعام 1444ه

الأرض مرت بـ “أقصر يوم لها على الإطلاق” في هذا التاريخ

الأرض مرت بـ “أقصر يوم لها على الإطلاق” في هذا التاريخ

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد