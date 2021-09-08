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سكان يقضون ليالي بيضاء بالعاصمة بسبب برنامج سيال

الشروق أونلاين
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سكان يقضون ليالي بيضاء بالعاصمة بسبب برنامج سيال

راسل سكان أحياء بالعاصمة مؤسسة تسيير المياه “سيال”، يشتكون من عدم الالتزام ببرنامج التوزيع المعلن عنه سابقا، فضلا عن قضاء السكان ليالي بيضاء في انتظار ماء الحنفيات الذي يصلهم بعد منتصف الليل وبتدفق ضعيف.

وكعينة من مشاكل توزيع المياه التي أرقت المواطنين، وجهت جمعية تمثل سكان حي السوفرة شمال (الحميز) ببلدية الدار البيضاء بالعاصمة، مراسلة لإدارة سيال نقلت فيها امتعاض السكان حيال برنامج توزيع المياه.

وحسب نفس المصدر، فإن البرنامج المعلن سابقا حول توزيع المياه لا وجود له على أرض الواقع، فيما اشتكى مواطنون من أن هناك منازل لا يصل الماء إلى حنفياتها لأيام متتالية ويقضي أصحابها ليالي بيضاء في انتظار المياه التي لا تصل حنفياتها وقد تصل في وقت متأخر من الليل.

ووفق نفس الجمعية، فإن توزيع المياه يتم على الثالثة صباحا، وبتدفق ضعيف لا يصل سوى عائلات تقطن الطوابق الأرضية، فيما لجأ عدد كبير من السكان إلى اقتناء مضخات للحصول على الماء.

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