سكك حديدية: استلام عدة مشاريع بغرب البلاد خلال الأشهر المقبلة

سيتم خلال الأشهر المقبلة، استلام عدة مشاريع للسكك الحديدية بولايات غرب البلاد، وذلك ضمن مساعي تخفيف الضغط على الطرقات، حسب ما أكده، الخميس، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي.

وخلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية، بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح جلاوي أن عدة مشاريع سككية بولايات غرب البلاد تشهد تقدما في الأشغال، وهو ما سيسمح بإعطاء ديناميكية أكبر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وفي هذا الإطار، تطرق الوزير إلى مشروع السكة الحديدية الرابط بين ولايات غليزان، تيسمسيلت وتيارت، على مسافة 185 كلم, والذي يعتبر جزءا من برنامج التنمية التكميلي للنمو الاقتصادي الذي أطلقته السلطات العمومية، كما يُعد جزء من المشاريع الهيكلية الكبرى للقطاع ضمن البرنامج الخاص بالهضاب العليا.

ووفقا للوزير, سيتم تسليم الشطر الأول من هذا المشروع “الحيوي” على مسافة 10 كلم نهاية السنة الجارية، فيما سيُسلم الشطر الثاني منه على مسافة 63.5 كلم الذي يربط تيارت وتيسمسيلت خلال الثلاثي الأول لسنة 2026، في حين سيخضع الشطر المتبقي على مسافة 110 كلم إلى عملية إعادة تقييم قصد استئناف الأشغال به بالتوازي مع تخصيص الامكانيات المالية اللازمة له.

كما تطرق الوزير إلى مشروع السكة الحديدية وادي سلي (الشلف) – يلل (غليزان) على مسافة 93 كلم على الخط السككي الجزائر-وهران، حيث أكد أن نسبة تقدم الأشغال به قد بلغت 95 بالمائة، ومن المقرر استلامه أواخر ديسمبر المقبل.

وفي رده عن سؤال متعلق بربط ضواحي بلديات ولاية بومرداس بالطريق الاجتنابي بودواو – زرالدة، كشف جلاوي عن الانتهاء من الدراسات التقنية المتعلقة بذلك واعتمادها رسميا ضمن مشروع مستقبلي بقيمة 900 مليون دج.