سكك حديدية: تخفيضات تصل إلى 40 بالمائة لحاملي البطاقة الخضراء

جددت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عروض التخفيضات لحاملي البطاقة الخضراء للتنقل عبر شبكة ضواحي الجزائر.

وأوضحت الشركة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن أصحاب البطاقات الخضراء التي تمنحها المحطة يستفيدون من تخفيضات كالآتي:

1- 30% للبطاقة الخضراء الأسبوعية.

2- 40% للبطاقة الخضراء الشهرية، الفصلية (03 اشهر)، السداسية (06 أشهر) والسنوية.

وأضافت الشركة أن البطاقات الخضراء صالحة على متن القطارات المكهربة، عبر شبكة ضواحي مدينة الجزائر العاصمة، و تعطي الحق في حرية التنقل عبر المسارات المشار إليها.

وتابعت الشركة بأنه يمكن دفع مستحقات البطاقات الخضراء السنوية عبر (03) أقساط متتالية.

وأشارت إلى أن ثمن البطاقة متغير حسب مسافة الرحلة، وأن البطاقة الخضراء تمكنكم من الصعود مباشرة الى القطار، وتفادي طابور شراء التذاكر.

ويتكون ملف البطاقة من:

1- صورة شمسية.

2- نسخة من بطاقة التعريف.