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الجزائر

سكك حديدية: تعديل مؤقت في برنامج رحلات الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة

الشروق أونلاين
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سكك حديدية: تعديل مؤقت في برنامج رحلات الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن تعديل مؤقته في حركة سير قطارات الضاحية الشرقية على مستوى الخط الرابط بين محطتي الجزائر-واد السمار، يوم غد الجمعة 20 ماي 2022.

وأوضح بيان للشركة “ويأتي ذلك من أجل مواصلة أشغال صيانة السكة الحديدية  على مستوى منطقة الحراش”.

بالمقابل سيتم توفير قطارات أوتوراي “ديزل” لضمان تنقل المسافرين على خط محطة الجزائر-محطة واد السمار، (ذهابا وإيابا).

في حين ستعمل القطارات الكهربائية استثناء في هذا اليوم على خطوط

واد السمار-مطار هواري بومدين

واد السمار-الثنية

واد السمار-واد عيسي (ذهابا وإيابا) مع تعديل مواقيت انطلاقها

قطارات الخطوط الطويلة والخطوط الجهوية ستسير حسب البرنامج العادي لها

وسيتم استئناف حركة قطارات الضاحية بشكل عادي، ابتداء من يوم السبت 21 ماي 2022.

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