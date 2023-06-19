سكك حديدية: توقف الرحلات عبر هذه الخطوط

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، الاثنين، عن توقف بعض خطوط السير بسبب انقطاع التزود بالكهرباء.

وأفادت الشركة، الاثنين، في بيان لها أنها سجلت صباح الإثنين، انقطاعا للتزود بالطاقة الكهربائية على مستوى الخط الرابط بين كل من الجزائر والعفرون والجزائر وزرالدة، ذهابا وإيابا.

وعليه، فإن قطارات الضاحية (الكهربائية) متوقفة استثنائيا خلال صبيحة اليوم الاثنين، على مستوى هذين الخطين.

وأضافت أن باقي القطارات غير الكهربائية المتوجهة نحو مناطق غرب البلاد، عبر هذا الخط تسير بشكل عادي.

وتقدمت الشركة باعتذاراتها وأكدت بأن فرقها المختصة مجندة لإصلاح الخلل الكهربائي والسماح باستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن على هذا الخط.