سكك حديدية: مطالب العمال على طاولة النقاش..!

بعد دخول اضرابهم يومه الثاني

كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن فتح حوار مع الشريك الاجتماعي للعمال قصد دراسة الطلبات التي رفعها العمال.

وجاء في بيان للشركة، الاثنين، “تبعا لاجتماع العمل الذي عقده المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، مع الشريك الاجتماعي، بحضور ممثل عن وزير القطاع، تم الاتفاق على أن تكون جميع المطالب التي رفعتها فدرالية عمال السكك الحديدية، موضع حوار بين الطرفين”.

الشروع في تطبيق الأجر الوطني الأدنى المحدد بـ 20 ألف دج

وأعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، الشروع في تطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون والمحدد بـ 20 ألف دج وهو ما يعادل النقطة الاستدلالية ابتداء من أجور شهر جوان 2021.

وجاء في بيان للشركة، السبت،”ليكن في علم كافة إطارات وعمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أنّه تنفيذا للمرسوم الرئاسي رقم 21-137 مؤرخ في 07 أفريل 2021 يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، وعملا بأحكام المادة 52 من الاتفاقية الجماعية للشركة، سيتم الشروع في تطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون والمحدد بـعشرين ألف دج (20.000 دج) وهو ما يعادل النقطة الاستدلالية point indiciaire 80، ابتداء من أجور شهر جوان 2021″.

وشدد البيان “على أن يتم لاحقا، مناقشة النقطة المتعلقة بالفارق المقدر بخمس مئة دج (500 دج) وهو ما يعادل النقطة الاستدلالية 82، ودراسة الموضوع من زاوية رفع الأجر الأساسي وتحيين شبكة الأجور”.

وتابع “حيث أن هناك فرق بين الأجر الوطني الأدنى المضمون (SNMG) الذي تمّ تحديده بموجب المرسوم الرئاسي المذكور والذي لا يخضع للمفاوضات، والأجر الأساسي (Salaire de Base) الذي يخضع للمفاوضات بحسب ظروف وخصوصية كل مؤسسة”.

وأكد “وبخصوص الأثر الرجعي لهذه الزيادة من شهر جوان 2020، فقد تمّ مراسلة الشريك الاجتماعي ودعوته للجلوس على طاولة الحوار، خلال شهر ماي الماضي، من أجل وضع رزنامة خاصة بصب المخلفات المالية للعمال، تأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية الحرجة التي تمر بها مؤسستنا“.