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الجزائر

سكنات عدل.. عملية التخصيص تنطلق في هذا التاريخ

الشروق أونلاين
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سكنات عدل.. عملية التخصيص تنطلق في هذا التاريخ

أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره “عدل”، فيصل زيتوني أن مصالحه تحضر لعملية تخصيص معتبرة من المرتقب الإعلان عليها خلال شهر مارس المقبل.

وأوضح بيان للوكالة أن المدير العام التقى ممثلي مكتتبي عدل الدفعة 05 والدفعة 06، وأكد لهم أن عملية التخصيص ستمس عدد معتبر من المكتتبين على المستوى الوطني، مرجعا ذلك إلى نسبة الأشغال التي عرفت تقدما كبيرا في الفترة الأخيرة.

وأكد المسؤول أن عملية التخصيص هذه ستمس السكنات التي بلغت نسبة أشغال 70 بالمائة وأن التخصيص سيحترم فيه الرقم التسلسلي واختيار المواقع مشيرا إلى أنه وتنفيذا لتعليمات وزير السكن و العمران لن يتم صب شهادات تخصيص لسكنات غير موجودة على أرض الواقع، مشيرا أن كل مكتتب مسجل في صيغة البيع بالإيجار تتوفر فيه الشروط سيتحصل على سكنه لامحال.

كما أكد زيتوني لممثلي المكتتبين أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل قطعت أشواطا كبيرة في عملية الإنجاز والدليل على ذلك أن عدد المشاريع انطلقت ما بين 2020 و 2021 سلمت لمستحقيها وأخرى تنتظر التسليم قريبا.

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