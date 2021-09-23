سكنات عدل: 22 ألف مكتتب مدعوون لدفع الشطر الأول

دعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، 22 ألف مكتتب إلى تحميل أوامر دفع الشطر الأول قبل انتهاء الآجال المحددة.

وأوضحت وكالة عدل في بيان لها، الخميس، أن 22 ألف مكتتب من بين 30 ألف لم يقوموا بتحميل أوامر دفع الشطر الأول بعد تمديد آجال إلى شهر إضافي آخر- مدعوون إلى ضرورة زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوكالة والقيام بالاجراءات اللازمة.

وأنهت الوكالة إلى علم مكتتبيها أن 2522 مكتتب من مجموع 6000 مكتتب قاموا بتحميل أوامر دفع الشطر الأول عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوكالة www.aadl.com.dz ، وذلك منذ إعلان المدير العام للوكالة يوم 15 سبتمبر الجاري عن هذه العملية.

وأشارت الوكالة في بيانها أنها ستطلق تطبيقا إلكترونيا خاصا لمعالجة أسباب عدم تمكن باقي المكتتبين من سحب الشطر الأول ، كعملية أخيرة للانتهاء من معالجة جميع ملفات الخاصة باكتتاب عدل 2013.

للإشارة فإن الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل أطلقت مؤخرا عدد من التطبيقات و المنصات من أجل معالجة الملفات والإستماع إلى مختلف إنشغالات مكتتبيها، وتأتي هذه الإجراءات الرقمية مواكبة للإستراتجية التي تبنتها وزارة السكن و العمران و المدينة من أجل تقريب الإدارة من المواطن ورفع عناء التنقل.