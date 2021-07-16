سكنات LPP: افتتاح الاكتتاب بالجزائر العاصمة ابتداء من 25 جويلية

على مستوى سيدي عبد الله والرحمانية

كشفت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، عن افتتاح باب الاكتتاب لصالح المواطنين للحصول على شقة بصيغة الترقوي العمومي LPP بولاية الجزائر العاصمة حسب المخزون المتوفر لهاته السكنات على مستوى المدينة الجديدة “سيدي عبد الله” ومدينة “الرحمانية”، ابتداء من يوم الأحد 25 جويلية المقبل.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” إنها تدعو “كافة المواطنين, عبر التراب الوطني, الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي العمومي LPP بولاية الجزائر العاصمة حسب المخزون المتوفر بكل من المدينة الجديدة “سيدي عبد الله” ومدينة “الرحمانية”، إلى الإطلاع على الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.enpi.dz , و هذا ابتداء من تاريخ يوم الأحد 25 جويلية 2021”.

وبخصوص المواقع السكنية المعنية بهذه العملية في المدينة الجديدة “سيدي عبد الله” هي : 2.058 مسكن ترقوي عمومي Q12, 1.200 مسكن ترقوي عمومي Q12 و 1.000 مسكن ترقوي عمومي Q19.

أما المواقع السكنية بمدينة “الرحمانية” فهي : 1.021 مسكن ترقوي عمومي Q18, 108 مسكن ترقوي عمومي Q18 و1.200 مسكن ترقوي عمومي Q24.

ولمزيد من المعلومات، دعت المؤسسة، في ختام بيانها، المهتمين للتقرب من مصالحها التجارية لدى مديرية المشاريع بالجزائر غرب ” أولاد فايت ” بالجزائر العاصمة .

سكنات “LPP” .. هذه شروط الاستفادة من السكنات المعلن عنها في 40 ولاية

ونشرت المؤسسة الوطنية لترقية العقارية شروط الاستفادة من سكنات LPP وكيفية تسديد ثمنها وكذا المرافقة إلى غاية إستلام مفاتيح السكنات.

وجاء في بيان للمؤسسسة، الاثنين أنه نزولا عند رغبة المواطنين الراغبين في اقتناء سكن ترقوي عمومي المعلن عنه في الصحف الوطنية في 40 ولاية تم وضع شروط الاستفادة من السكنات وهي:

1- لا يملك ولم يستفد من قبل من أي عقار أو تجزئة سكنية للزوج أو الزوجة.

2- لم يستفد من قبل من أي إعانة مقدمة من طرف الدولة .

3- المدخول الشهري للمترشح يجب أن يتراوح بين 108.000 و 540.000 دج الزوج + الزوجة.

و على ضوء ما تقدم تعلن المؤسسة الوطنية لترقية العقارية أن سعر المتر المربع تم تحديده كما يلي :

– الولايات الشمالية : 95.000.00 دج HT/

– الولايات الداخلية : 93166.00 دج HT/

– الهضاب العليا : 89909.00 دج HT/

– الجنوب : 87156.00 دج HT/للسكن و 24577.00 دج HT / للمساحة غير المبينة.

وأضاف البيان أنه بعد عملية قبول ملف طلب المترشح للسكن الترقوي العمومي يلزم بدفع المستحقات المتعلقة بثمن البيع كالتالي:

– الدفعة الأولى : 500.000 دج يتم تسديدها في مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوم.

– الدفعة الثانية : 1.000.000 دج يتم تسديدها في مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوم.

أما باقي المستحقات يتم دفعها إما نقدا أو عن طريق قرض بنكي.

وفي حالة عدم تسديد دفعة من الدفعات الثلاث يوجه إعذار أول يليه إعذار ثاني في ظرف 15 يوم ، يتم بموجبه إلغاء طلب المعني بصفة تلقائية و نهائية.

وفي حالة ما إذا تم اللجوء إلى القرض البنكي ، تعمل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية على مرافقة المكتتب إلى غاية تسليم مفاتيح سكنه.

مكتتبو LPP مدعوون لتسديد مستحقاتهم المالية في آجال لا تتعدى 15 يوما

دعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية مكتتبي L.P.P لاستكمال دفع مستحقاتهم المالية في أجل لا يتعدى 15 يوما عبر التقرب إلى مصالحها التجارية.

وجاء في بيان المؤسسة، السبت 19 جوان 2021، على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أنه في في إطار تصفية القوائم النهائية لمترشحي صيغة السكن الترقوي العمومي L.P.P لا سيما السكنات الجاهزة، واعتبارا لمرافقة المؤسسة الوطنية للترقية العقارية للسادة المكتتبين لإستكمال الإجراءات التجارية وفق الصيرفة الإسلامية، الدفع الفوري، القروض الكلاسيكية .

وأضاف البيان أن بعض المكتتبين لم يباشروا في دفع مستحقات السكن الخاص بهم إلى يومنا هذا.

و عليه تدعو المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كافة المكتتبين المعنيين الذين لم يسددوا مستحقات سكناتهم ” الأمر بالدفع رقم 3 ” .

وأشار البيان للمكتتبين بالتقرب من مصالحه التجارية لدى المديريات الجهوية أو مديريات المشاريع على مستوى ربوع الوطن لإستكمال الإجراءات التجارية في آجال لا تتعدى 15 يوم من تاريخ نشر هذا الإعلان .

وأضاف البيان أنه في حالة ما إذا لم يتم الدفع في التاريخ المحدد سوف تضطر المؤسسة الوطنية للترقية العقارية إلى توجيه إعذارين للمكتتبين المعنيين وهذا وفق القوانين المنصوص عليها في هذا الشأن .

عرض فائض سكنات LPP للبيع في هذه الولايات

وكانت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، قد طرح فائض السكنات الترقوية العمومية، في 39 ولاية للبيع للراغبين في اقتناء هذا النوع من السكنات.

وأفاد بيان للمؤسسة، الخميس 17 جوان2021، أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، تنهي إلى علم كافة المواطنين الراغبين في اقتناء سكنات الترقوي العمومي LPP التقدم بطلب عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.enpi.dz حسب المخزون.

ويشمل الفائض الذي عرضته المؤسسة الوطنية للترقية العقارية الولايات التالية:

أدرار – الشلف – الأغواط – باتنة – بجاية – بسكرة – بشار- البليدة – البويرة – تبسة – تلمسان – تيارت – تيزي وزو – الجلفة – جيجل – سطيف – سعيدة – سكيكدة – سيدي بلعباس – عنابة – قالمة – قسنطينة- المدية- مستغانم- المسيلة- معسكر- ورقلة- وهران- البيض- برج بوعريريج- الطارف- تيسمسيلت- الوادي- سوق أهراس- ميلة- عين الدفلى- عين تيموشنت- غرداية- غليزان.