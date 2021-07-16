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الجزائر
على مستوى سيدي عبد الله والرحمانية

سكنات LPP: افتتاح الاكتتاب بالجزائر العاصمة ابتداء من 25 جويلية

الشروق أونلاين
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سكنات LPP: افتتاح الاكتتاب بالجزائر العاصمة ابتداء من 25 جويلية

كشفت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، عن افتتاح باب الاكتتاب لصالح المواطنين للحصول على شقة بصيغة الترقوي العمومي LPP  بولاية الجزائر العاصمة حسب المخزون المتوفر لهاته السكنات على مستوى المدينة الجديدة “سيدي عبد الله” ومدينة “الرحمانية”، ابتداء من يوم الأحد 25 جويلية المقبل.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” إنها تدعو “كافة المواطنين, عبر التراب الوطني, الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي العمومي LPP بولاية الجزائر العاصمة حسب المخزون المتوفر بكل من المدينة الجديدة “سيدي عبد الله” ومدينة “الرحمانية”، إلى الإطلاع على الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.enpi.dz , و هذا ابتداء من تاريخ يوم الأحد 25 جويلية 2021”.

وبخصوص المواقع السكنية المعنية بهذه العملية في المدينة الجديدة “سيدي عبد الله” هي : 2.058 مسكن ترقوي عمومي Q12, 1.200 مسكن ترقوي عمومي Q12 و 1.000 مسكن ترقوي عمومي Q19.

أما المواقع السكنية بمدينة “الرحمانية” فهي : 1.021 مسكن ترقوي عمومي Q18, 108 مسكن ترقوي عمومي Q18 و1.200 مسكن ترقوي عمومي Q24.

ولمزيد من المعلومات، دعت المؤسسة، في ختام بيانها، المهتمين للتقرب من مصالحها التجارية لدى مديرية المشاريع بالجزائر غرب ” أولاد فايت ” بالجزائر العاصمة .

سكنات “LPP” .. هذه شروط الاستفادة من السكنات المعلن عنها في 40 ولاية

ونشرت المؤسسة الوطنية لترقية العقارية شروط الاستفادة من سكنات LPP وكيفية تسديد ثمنها وكذا المرافقة إلى غاية إستلام مفاتيح السكنات.

وجاء في بيان للمؤسسسة، الاثنين أنه نزولا عند رغبة المواطنين الراغبين في اقتناء سكن ترقوي عمومي المعلن عنه في الصحف الوطنية في 40 ولاية تم وضع شروط الاستفادة من السكنات وهي:

1- لا يملك ولم يستفد من قبل من أي عقار أو تجزئة سكنية للزوج أو الزوجة.
2- لم يستفد من قبل من أي إعانة مقدمة من طرف الدولة .
3- المدخول الشهري للمترشح يجب أن يتراوح بين 108.000 و 540.000 دج الزوج + الزوجة.
و على ضوء ما تقدم تعلن المؤسسة الوطنية لترقية العقارية أن سعر المتر المربع تم تحديده كما يلي :
الولايات الشمالية : 95.000.00 دج HT/
الولايات الداخلية : 93166.00 دج HT/
الهضاب العليا : 89909.00 دج HT/
الجنوب : 87156.00 دج HT/للسكن و 24577.00 دج HT / للمساحة غير المبينة.

وأضاف البيان أنه بعد عملية قبول ملف طلب المترشح للسكن الترقوي العمومي يلزم بدفع المستحقات المتعلقة بثمن البيع كالتالي:
الدفعة الأولى : 500.000 دج يتم تسديدها في مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوم.
الدفعة الثانية : 1.000.000 دج يتم تسديدها في مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوم.
أما باقي المستحقات يتم دفعها إما نقدا أو عن طريق قرض بنكي.
وفي حالة عدم تسديد دفعة من الدفعات الثلاث يوجه إعذار أول يليه إعذار ثاني في ظرف 15 يوم ، يتم بموجبه إلغاء طلب المعني بصفة تلقائية و نهائية.
وفي حالة ما إذا تم اللجوء إلى القرض البنكي ، تعمل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية على مرافقة المكتتب إلى غاية تسليم مفاتيح سكنه.

مكتتبو LPP مدعوون لتسديد مستحقاتهم المالية في آجال لا تتعدى 15 يوما

دعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية مكتتبي L.P.P  لاستكمال دفع مستحقاتهم المالية في أجل لا يتعدى 15 يوما عبر التقرب إلى مصالحها التجارية.

وجاء في بيان المؤسسة، السبت 19 جوان 2021، على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أنه في في إطار تصفية القوائم النهائية لمترشحي صيغة السكن الترقوي العمومي L.P.P  لا سيما السكنات الجاهزة، واعتبارا لمرافقة المؤسسة الوطنية للترقية العقارية للسادة المكتتبين لإستكمال الإجراءات التجارية  وفق الصيرفة الإسلامية، الدفع الفوري، القروض الكلاسيكية .

وأضاف البيان أن بعض المكتتبين لم يباشروا في دفع مستحقات السكن الخاص بهم إلى يومنا هذا.

و عليه تدعو المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كافة المكتتبين المعنيين الذين لم يسددوا مستحقات سكناتهم ” الأمر بالدفع رقم 3 ” .

وأشار البيان للمكتتبين بالتقرب من مصالحه التجارية لدى المديريات الجهوية أو مديريات المشاريع على مستوى ربوع الوطن لإستكمال الإجراءات التجارية في آجال لا تتعدى 15 يوم من تاريخ نشر هذا الإعلان .

وأضاف البيان أنه في حالة ما إذا لم يتم الدفع في التاريخ المحدد سوف تضطر المؤسسة الوطنية للترقية العقارية إلى توجيه إعذارين للمكتتبين المعنيين وهذا وفق القوانين المنصوص عليها في هذا الشأن .

عرض فائض سكنات LPP للبيع في هذه الولايات 

وكانت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، قد طرح فائض السكنات الترقوية العمومية، في 39 ولاية للبيع للراغبين في اقتناء هذا النوع من السكنات.

وأفاد بيان للمؤسسة، الخميس 17 جوان2021، أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، تنهي إلى علم كافة المواطنين الراغبين في اقتناء سكنات الترقوي العمومي LPP التقدم بطلب عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.enpi.dz حسب المخزون.

ويشمل الفائض الذي عرضته المؤسسة الوطنية للترقية العقارية الولايات التالية:

أدرار – الشلف – الأغواط – باتنة – بجاية – بسكرة – بشار- البليدة – البويرة – تبسة – تلمسان – تيارت – تيزي وزو –  الجلفة – جيجل – سطيف – سعيدة – سكيكدة – سيدي بلعباس – عنابة – قالمة – قسنطينة- المدية- مستغانم- المسيلة- معسكر- ورقلة- وهران- البيض- برج بوعريريج- الطارف- تيسمسيلت- الوادي- سوق أهراس- ميلة- عين الدفلى- عين تيموشنت- غرداية- غليزان.

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التعليقات
20
  • حمزة امداح

    السلام عليكم انا من ولاية بليدة اريد الاستفادة من السكن LPA رجاءا

    0
  • المنكوب.. الأرض فراشي والسماء لحافي

    مهازل كبيرة تصنعونها. ترى من يملك عشارات السكنات قد أخذها بالمحاباة هنا وهناك.. اطارات تحصلت على سكنات اجتماعية.. شعب مغلوب على أمره يعاني... إلى ما لانهاية.. لنا الله ولا سواه..

    3
  • adrari

    هاهاه : 95.000.00 دج HT للمتر يعني السكن ثمنه مليار دون احتساب الرسوم التي قد تصل 300 مليون اضافية ... باندبة كبار

    8
  • شوية عقل

    يا مسؤولي الهم والغم، من قال لكم أريد سكناتكم المغشوشة والغالية من اسبانيا وتركيا؟ من قال لكم أريد أن أجاور العشرات في عمارة كلهم ضجيج وهبال؟ أعطونا أرض واخطونا، أعطونا حقنا في الارض في هذا البلد وما تدخلوش ارواحكم نبنيها بالزنك ولا بالألمنيوم؟ أعطونا أرض واحنا نختاروا البناء المناسب والسمكري واللحام... أعطونا أرض بمبلغ رمزي لأن أرضنا كبيييييييييييييييييييرة وفااااااااااارغة تحتاج لمن يعمرها، أعطونا واخطونا فأنتم من يصنع أزمات السكن حتى نشتري على البرلمانيين سكنات أقفاص بمليار ومليارين، لأننا نعرفكم تتاجرون في السكن وتصنعون الندرة.

    19
  • Boubekeur

    هذه السكنات فيها نسبة للمغتربين كانو حابين إدخلو العملة الصعبة على ظهرهم لكن و لا أحد إشترى أنا سجلت في سنة 2018 و تم قبول الملف و حددو لي المكان و رقم المنزل فردي و لكن صيغة الدفع هي الي جعلت الكثير يعزفون عن الشراء من سوف يستطيع دفع مبلغ فوق المليار في ثلات دفعات في مدة لا تتجاوز 24 شهرا و بالنسبة للمغتربين بالعملة الصعبة حوالي 70 ألف أورو بالصرف البنكي و زيد لا يوجد بنك جزائري في أوروبا و لهذا السبب أصبحوا الأن يدللون بالسكنات الذي يستطيع شراء هذه السكنات هما أصحاب الشكارة أو الذي يأخذ قرض بنكي لأن الدفع فوري الصيغة ليس فيها تقسيط

    7
  • ميلود

    سلام عليكم ورحمه الله وبركاته

    3
  • موزاي محمد امقران

    بعد عدة سنوات تسلمت مفاتيح شقتي lpp الواقعة ببلدية اولاد فايت المضحك انه بعد تاخر باربعة سنوات ومضاعفة سعر المتر وجدنا الشقة في وضعية كارثية وبالرغم من الاحتجاجات انتهى بي الامر بالتدين من اجل اعادة معظم الاشغال فالحذر الحذر

    11
  • مواطن

    أطوني غير شهرية كيما لي راهم حاطينها وراني سامحلكم فالسكنة في الدنيا والآخرة . ..... آه يا حليل

    5
  • بن زعزع

    متى تتم التسجيلة

    2
  • hacen

    لا يمكن التسجيل فب ولاية سطيف؟ ماهو السبب؟

    2
  • سفيان 19

    دخلت للموقع اليوم بعد محاولة البارحة فاشلة، وتم التسجيل في الموقع بنجاح كأول خطوة. سيتم مراجعة الطلب وبعد ذلك على المسجل إرسال الملف إلى العنوان : commercial_ins.enpi@enpi-net.dz في أجل أقصاه 15 يوما. للمعلق عاشور لمشامشي : والله أكثر من عشر سنوات و أنا أنتظر مثل هذه الخطوة وأتحدث عنها بمرارة وحرقة وأتمنى من الدولة التدخل لوضع حد لهذا الظلم وبأثر رجعي، لا تكتفي الدولة بإيقاف الظاهرة بل التحري عنها بدقة وسلب كل من أخذ سكنا بغير حق، وسترون أن أزمة السكن ستنفرج منها نسبة أكثر من خمسين بالمئة.

    7
  • خالد

    أنا أبحث عن عمل، هل يوجد لديكم؟

    0
  • المدقق الإملائي

    ماشاء الله ، أسرع موقع في العالم ، يفترض استحداث جائزة نوبل للخفة لكي تمنح له ، أنا أحاول فتحه منذ الأمس دون جدوى فمن تمكن من فتحه فيرجى التعليق

    3
  • جيلالي

    كيف يتم التسجيل وماهي شروط ذلك وكيف يتم الشراء

    4
  • خليفة

    وجود فاءض من السكنات عند الدولة يبشر بالخير ،بالاضافة الى وجود سكنات كثيرة للبيع من طرف الخواص ،و لكن نلاحظ ان سوق العقار كاسد ،لا بيع و لا شراء ،و هذا نتيجة لتدهور القدرة الشراءية للمواطن ،و هذا ما يجعل اسعار السكنات في انخفاض مستمر ،و هذا سيعود ان شاء الله بالفاءدة على المحرومين من تلك السكنات.

    6
  • Naima Guitt

    ممكن توضيح لطريقة الدفع لشراء السكن وشروط لاستفادة من السكنات

    -6
  • قحطار عبد الوهاب

    السلام عليكم انا مواطن من ولاية سطيف من فضلكم هل البيع يكون دفعة واحدة او بالتقسيط وهل توجد سكنات F4 في ولاية سطيف وكم سعرها من فضلكم اريد ان اريد اجابة عن اسئلتي. وشكرا

    -1
  • جيلالي

    تحيا الجزائر

    2
  • معلق حر

    الحمد لله نسمع أخبار سارة.

    -1
  • عاشور لمشامشي

    1 ـ الموقع لايشتغل 2 ـ ربما خطوة جيدة لكن بزاف ناس أخدوا سكنات مجانا من الدولة بطرق ملتوية وبالمعارف والأن حطوهم للكراء بداية من 18 ألف دينار للشهر .. أو كراء ب 5000 دج لليلة الواحدة خاصة في الولايات الساحلية .. يعني هادو عندهم سكنات أخرى ساكنين فيهم وتحصلوا على سكنات صوصيال جديدة مجانا ولي معندوش لمعارف ويحترم القانون ولا يبني فوضوي يشري شقة بماله الخاص بداية بسعر 1 مليار وأطلع .. على الدولة الضرب بيد من حديد ومداهمة السكنات لي كراوهم ونزعها من أصحابها ومنحها للكراي

    21

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