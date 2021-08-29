سكنات LPP: افتتاح الاكتتاب بالجزائر العاصمة هذا الاثنين

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، الأحد, عن افتتاح باب الاكتتاب لصالح المواطنين للحصول على شقة بصيغة الترقوي العمومي (LPP) بولاية الجزائر العاصمة حسب المخزون المتوفر لهذه السكنات على مستوى بلدية الرغاية, ابتداء من الاثنين.

وأوضحت المؤسسة, في بيان لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”, أنها تدعو “كافة المواطنين, عبر التراب الوطني, الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي العمومي (LPP) بولاية الجزائر العاصمة, تحديدا حي 552 مسكن ترقوي عمومي, بلدية الرغاية, حسب المخزون المتوفر, الى الاطلاع على الموقع الإلكتروني للمؤسسة و التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.enpi.dz ابتداء من يوم الاثنين 30 اوت 2021”.

كما أشار البيان إلى أن المواطنين الراغبين في الترشح يجب أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 14- 203 المؤرخ في 15 جويلية 2014 و كذا المرسوم التنفيذي رقم311 – 18 المؤرخ في 10 ديسمبر 2018.

ودعت المؤسسة, في ختام بيانها،المهتمين إلى التقرب من مصالحها التجارية لدى مديرية المشاريع بالجزائر شرق (بلدية الرويبة) بالجزائر العاصمة.