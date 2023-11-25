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الجزائر

سكيكدة: إجلاء 275 عائلة عبر 5 بلديات بسبب التقلبات الجوية

الشروق أونلاين
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سكيكدة: إجلاء 275 عائلة عبر 5 بلديات بسبب التقلبات الجوية

تم إجلاء257 عائلة بسبب ارتفاع منسوب المياه بمنازلها عبر 5 بلديات بولاية سكيكدة اثر  التقلبات الجوية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت مصالح ولاية سكيكدة، بأن الأمر يتعلق بإجلاء 87 عائلة ببلدية سكيكدة و41 ببلدية الحروش و 105 عائلات ببلدية حمادي كرومة و 4 بعزابة و20 عائلة أخرى ببلدية رمضان جمال جراء تسرب سيول الأمطار إلى سكناتها.

وقد تم إجلاء هذه العائلات بصفة مؤقتة إلى بيوت الشباب لتوفرها على كامل شروط الإقامة المريحة، فيما فضلت عائلات أخرى التنقل إلى منازل أقاربها.

وسخرت مصالح الحماية المدنية 400 عنصر من مختلف الرتب و 26 مضخة لامتصاص مياه الأمطار و 11 سيارة إسعاف و 7 قوارب و 11 غطاسا و 14 شاحنة، وفقا لما ذكرته مصالح الولاية.

و بسبب ارتفاع منسوب المياه بوادي “فندق” ببلدية عزابة، فقد تم تنصيب خلية ولائية مكلفة بمتابعة الأخطار الناجمة عن التقلبات الجوية و تفعيل مخطط النجدة و وضع مركز قيادة عملي على مستوى الوحدة الثانوية للحماية المدنية بعزابة، بالإضافة إلى تنصيب خلية متابعة الأزمة بمركز التنسيق العملياتي بالوحدة الرئيسية لذات السلك النظامي، حسب ما ذكرته مصالح الولاية.

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