-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

سكيكدة: إصابة 14 شخصا في انقلاب حافلة لنقل المسافرين

الشروق أونلاين
  • 258
  • 0
سكيكدة: إصابة 14 شخصا في انقلاب حافلة لنقل المسافرين
ح.م
جانب من الحادث

أصيب 14 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور نجم عن انقلاب حافلة لنقل المسافرين بولاية سكيكدة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية فقد  تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية عزابة في حدود الساعة 08 سا و35د لأجل حادث مرور يتمثل في انقلاب حافلة لنقل المسافرين خط (عزابة_بكوش لخضر)  واصطدامها بسيارة سياحية مما أسفر عن إصابة 14 شخصا.

كما قامت مديرية الحماية المدنية لولاية سكيكدة بتسجيل 04حوادث مرور يوم السبت اسفروا عن إصابة 4 اشخاص بجروح مختلفة فيما توفي شخص في عين المكان على اثر انحراف وانقلاب سيارة سياحية بقرية سيدي سعيد بلدية يكوش لخضر في حدود الساعة 14 ساو22د.

مقالات ذات صلة
وزارة الصناعة الصيدلانية ومخابر نوفو نورديسك يطويان صفحة الخلاف

وزارة الصناعة الصيدلانية ومخابر نوفو نورديسك يطويان صفحة الخلاف

تأجيل محاكمة عبد الغني زعلان إلى 30 جوان

تأجيل محاكمة عبد الغني زعلان إلى 30 جوان

لعمامرة ينقل رسالة خطية من الرئيس تبون إلى نظيره الرواندي

لعمامرة ينقل رسالة خطية من الرئيس تبون إلى نظيره الرواندي

تحذيرات من انشغال الحجاج بالتصوير في البقاع المقدسة

تحذيرات من انشغال الحجاج بالتصوير في البقاع المقدسة

سيدة مصرية تترك رسالة لزوجها لتنتحر مع أطفالها الثلاثة

سيدة مصرية تترك رسالة لزوجها لتنتحر مع أطفالها الثلاثة

تظاهرات كبرى ونشاطات متميزة إحياء لستينية الاستقلال

تظاهرات كبرى ونشاطات متميزة إحياء لستينية الاستقلال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد