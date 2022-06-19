سكيكدة: إصابة 14 شخصا في انقلاب حافلة لنقل المسافرين

أصيب 14 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور نجم عن انقلاب حافلة لنقل المسافرين بولاية سكيكدة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية فقد تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية عزابة في حدود الساعة 08 سا و35د لأجل حادث مرور يتمثل في انقلاب حافلة لنقل المسافرين خط (عزابة_بكوش لخضر) واصطدامها بسيارة سياحية مما أسفر عن إصابة 14 شخصا.

كما قامت مديرية الحماية المدنية لولاية سكيكدة بتسجيل 04حوادث مرور يوم السبت اسفروا عن إصابة 4 اشخاص بجروح مختلفة فيما توفي شخص في عين المكان على اثر انحراف وانقلاب سيارة سياحية بقرية سيدي سعيد بلدية يكوش لخضر في حدود الساعة 14 ساو22د.