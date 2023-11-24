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الجزائر

سكيكدة: إنقاذ 12 شخصا عالقا وإجلاء 20 عائلة بسبب الأمطار

الشروق أونلاين
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سكيكدة: إنقاذ 12 شخصا عالقا وإجلاء 20 عائلة بسبب الأمطار

تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ 12 شخصا علقوا في حافلة وسيارة كما أجلت 20 عائلة بسبب ارتفاع منسوب المياه في عدة مناطق بولاية سكيكدة.

وأفادت الحماية المدنية في بيانها أن مصالحها قامت بإنقاذ 08 اشخاص كانوا عالقين داخل حافلة لنقل المسافرين و4 آخرين كانوا على متن سيارة إثر ارتفاع منسوب مياه وادي فندق على مستوى بلدية عزابة.

كما قامت حدات الحماية بإجلاء 20 عائلة من سكناتهم كإجراء وقائي إثر ارتفاع منسوب مياه وادي الصفصاف بالمكان المسمى الساسي بوعصيدة بلدية رمضان جمال.

وأشارت مصالح الحماية المدنية أنه تم تفعيل مخطط النجدة الولائي و وضع مركز قيادة عملي على مستوى الوحدة الثانوية عزابة.

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