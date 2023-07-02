سكيكدة: استئناف عملية البحث عن الشخص المفقود بأحد الشواطئ

استأنف عناصر الحماية المدنية لولاية سكيكدة، الأحد، عملية البحث عن شخص مفقود بأحد شواطئ الولاية.

وحسب بيان للحماية فقد تم الأحد على الساعة 6 صباحا استئناف عملية البحث عن الشخص المفقود بشاطئ قيق ببلدية سكيكدة.

وينحدر الشخص البالغ من العمر 19 سنة من ولاية قالمة، حيث تجري عملية البحث بين مركزي الحراسة رقم 03 و 04 بشاطئ العربي بن مهيدي.

وسخرت الحماية المدنية لهذه العملية شاحنة تدخل وسيارتي اسعاف إضافة إلى سيارة اتصال و3 زوارق نصف صلبة و17 غطاسا وكذا 13عون بمختلف الرتب.