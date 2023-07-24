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سكيكدة تسجّل ثالث أعلى درجة حرارة في العالم

الشروق أونلاين
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سكيكدة تسجّل ثالث أعلى درجة حرارة في العالم
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ارتفاع درجات الحرارة

سجّلت مدينة سكيكدة شرقي الجزائر ثالث أعلى درجة حرارة في العالم يوم الإثنين. حسب ما رصده موقع “إلدورادو ويذر” المتخصص.

فقد وصلت درجة الحرارة القصوى في المدينة إلى 49 درجة مئوية. وهي نفسها درجة الحرارة المسجّلة في البصرة بالعراق وقرطاج بتونس، وبفارق ضئيل عن أبادان في إيران (49.1).

كما دخلت عنابة المجاورة قائمة مدن العالم الأكثر حرارة هذا الإثنين. بـ48.2 درجة مئوية التي سجّلت بها إلى غاية السادسة 18:00 مساء بتوقيت الجزائر.

ويوم الأحد، سجّلت مدينة الشلف شمالي الجزائر واحدة من أعلى درجات الحرارة المسجّلة في مناطق حضرية حول العالم.

ووفق ما رصده موقع “إلدورادو ويذر” المتخصّص، فقد سجّلت الشلف 47.6 درجات مئوية إلى غاية السادسة 18:00 من مساء الأحد.

ويمثل هذا الرقم المرتبة الـ11 في قائمة أعلى درجات الحرارة فوق الأرض. التي تصدرتها مدينة الأحواز في إيران بـ49.6 درجات مئوية.

وفي 10 جويلية، سجّلت 5 مدن في جنوب الجزائر درجات حرارة قياسية، صنّفت بين الأعلى حول العالم، حسب ما رصده الموقع نفسه.

حيث جاءت كل من أدرار، بسكرة، تقرت، ورقلة، والوادي في قائمة أكثر المناطق الحضرية حرارة على سطح الأرض. بعد تسجيلها درجات حرارة تتراوح بين 47.2 و48.3 درجة مئوية.

كما سجّلت مدينة برج باجي مختار في أقصى جنوبي الجزائر، واحدة من أعلى درجات الحرارة في العالم يوم 25 جوان الماضي.

فحسب ما رصده الموقع ذاته، فقد بلغت درجة الحرارة في المدينة الصحراوية 46.2 درجة مئوية. إلى غاية الثالثة 15:00 من زوال اليوم.

ويأتي هذا الرقم في المركز الخامس عشر في قائمة المناطق الحضرية الأكثر حرارة عبر العالم، وفق المصدر.

وحلّ مطار الكويت الدولي في المرتبة الأولى عالميا بعد وصول درجة الحرارة هناك إلى 48 درجة مئوية. وكذلك الأمر بالنسبة لمدينة نوكوندي في باكستان.

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التعليقات
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  • Nassima

    زيدو معاهم براقي 51°رانا كتر من عين اميناس

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